Heineken vai transmitir jogos da Liga dos Campeões ao vivo pelo Facebook

São Paulo — A partir do dia 13, os fãs brasileiros da Liga dos Campeões da UEFA terão um novo recurso para assistir gratuitamente aos jogos, que este ano não estão sendo transmitidos em TV aberta. A Heineken, patrocinadora oficial do campeonato há 14 anos, vai lançar a plataforma digital Heineken TV.

Idealizada pela agência Publicis, a Heineken TV vai transmitir tudo o que acontece no campeonato, com a participação do comentarista esportivo Mauro Beting e do ex-jogador Zé Roberto. Ela poderá ser acessada pelas redes sociais da marca, em parceria com o Esporte Interativo e o Facebook.

Para ajudar os usuários, a Heineken desenvolveu um bot dentro do Facebook Messenger —um robô que usa inteligência artificial. O bot estará disponível antes, durante e após as partidas. No pré, serão apresentadas as escalações, estatísticas do campeonato, detalhes sobre os times e jogadores, além de responder perguntas específicas como “Quem é o artilheiro?”, “Qual foi o placar do primeiro jogo da UEFA”.

O sistema também enviará um alerta para os fãs de futebol convidando-os a assistir os jogos ao vivo. Durante os embates, o bot ajudará os fãs a encontrar os jogos e fará diálogo ao vivo com eles, promovendo também comentários sobre os lances mais importantes.

Já no pós-jogo, o sistema enviará informações sobre o melhor atleta da partida (eleito pela UEFA) e vídeos com os melhores momentos da rodada, além de recomendar bares para que os fãs possam celebrar a paixão pelo futebol.

“Este é um momento importante para a Heineken, pois completamos 14 anos de parceria com a UEFA Champions League, um dos eventos esportivos mais assistidos no mundo, com aproximadamente 350 milhões de espectadores, mas que pela primeira vez não está em TV aberta. Então, para ajudar os consumidores que estão com dificuldades de assistir aos jogos, criamos um hub de conteúdo real-time que os ajudará a não perder nenhum lance da Liga dos Campeões”, diz Vanessa Brandão, diretora de marcas premium da Heineken no Brasil.