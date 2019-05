Heineken vai transmitir final da UEFA Champions League em megaevento em SP

São Paulo — Os fãs da UEFA Champions League que não puderem ir até a Europa para assistir à final do campeonato vão poder ver a partida em um megaevento organizado pela Heineken no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 1º de junho.

O embate final entre Liverpool e Tottenham vai ser transmitido na maior TV de alta definição já produzida para a decisão oficial do campeonato. Segundo a marca, 1.800 pessoas — maiores de idade — poderão participar da ação. O primeiro lote de ingressos vai começar a ser vendido no dia 17 de maio, por 90 reais, pelo site Sympla.

O show do intervalo terá a apresentação da Orquestra Jabaquara. No mesmo dia, haverá atrações como Tropkillaz e De Polainas. “A Final Imperdível”, como o megaevento da Heineken foi batizado, será realizada em parceria com as agências Publicis e Grupo TV1.

A comida ficará por conta dos restaurantes Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, e do Bar Veríssimo, de Marcos Livi.

“A campanha da UEFA Champions League este ano mostra que todos os momentos do campeonato são imperdíveis. A partir dessa ‘fresh perspective’ tivemos a inspiração para este evento. Neste dia, dentro do Ginásio do Pacaembu, iremos garantir que os fãs de futebol tenham uma experiência inesquecível e não percam nenhum lance da partida entre Liverpool e Tottenham”, diz Remco Schouten, gerente da Heineken.

Quem estiver fora de São Paulo ou não puder ir ao evento no Pacaembu tem a chance de assistir à final da UEFA Champions League de graça pela Heineken TV.