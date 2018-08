HBO revela primeira cena da última temporada de Game of Thrones

São Paulo – A HBO revelou ao público a primeira cena da oitava e última temporada de “Game of Thrones”, uma das séries mais populares da história da televisão. A temporada está prevista para ir ao ar no primeiro semestre de 2019.

A cena está no meio de um vídeo de marketing da HBO divulgado no último domingo (26), que anuncia as atrações da emissora para o ano que vem. Entre várias cenas de temporadas anteriores, uma mostra o reencontro de Jon Snow (Kit Harington) e Sansa (Sophie Turner) em em Winterfell. No vídeo a seguir, a cena está no minuto “1:10”:

A data de estreia da última temporada da série ainda é um mistério. A série pode chegar à TV somente no final de maio, segundo o supervisor de efeitos visuais, Joe Bauer. Game of Thrones só poderia ser elegível ao Emmy de 2020 se começasse a ser exibido depois da metade de maio.

O vídeo promocional da HBO ainda revelou imagens da terceira temporada de “True Detective”, que ganhou um trailer próprio, e da segunda de “Big Little Lies”. Em uma cena, é possível ver a atriz Meryl Streep, que se juntou à produção.