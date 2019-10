HBO prepara série inspirada em Grease – Nos Tempos da Brilhantina

A HBO está preparando uma série inspirada no universo de Grease – Nos Tempos da Brilhantina, para sua futura plataforma HBO Max, anunciou nesta terça-feira Robert Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment e Direct-to-Consumer.

O musical, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, é um dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos e virou cult.

“A série retomará certas músicas e personagens do filme de 1978”, declarou Robert Greenblatt durante uma coletiva no MIPCOM, o mercado de Cannes para programas de TV.

Segundo ele, o “divertido musical do rock and roll” transcorrerá no mundo do ensino médio, onde os personagens de Travolta e Newton John estudaram, e vai se chamar Grease: Rydell High.

“As comédias musicais estão de volta!”, vibrou Greenblatt.

“Grease é realmente ótimo, está na encruzilhada de todos os gêneros”, acrescentou.

A execução da nova série foi confiada à Paramount Studios, que produziu o primeiro filme, e também uma nova versão ao vivo do musical de 2016, coroada por cinco prêmios Emmy e estrelado pela cantora Julianne Hough e a atriz Vanessa Hudgens.

A Paramount também está preparando um “prequel” de Grease para o cinema, chamado Summer Loving.

“Grease” também teve direito a uma continuação do cinema, em 1982, com Michelle Pfeiffer.

Com o lançamento marcado para 2020, a plataforma WarnerMedia HBO Max já se anuncia como uma grande candidata na guerra das plataformas de vídeo on-line.

A WarnerMedia deve anunciar nas próximas semanas uma lista de novos programas, mas já tem grandes títulos em seu grande catálogo, como “Friends” e “The Big Bang Theory”.