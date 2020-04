HBO libera séries grátis no Brasil pelas próximas semanas

Para os tempos de confinamento em casa devido à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, nada como ter bons filmes e seriados para assistir.

Depois da HBO americana na semana passada, a HBO Brasil decidiu liberar parte do seu catálogo para acesso gratuito. A ação acontece por algumas semanas, ainda sem data prevista de término.

Por enquanto, está disponível com acesso gratuito:

Primeiro episódio de “Avenue 5”

Primeiro episódio de “His Dark Materials”

Primeiro episódio de “Watchmen”

Primeiro episódio de “Outsider”

Primeiro episódio de “Euphoria”

Primeira temporada de “O Negócio”

Gradualmente, a HBO Brasil incluirá outras séries na promoção, como “Sex and the City” e “The Sopranos”.

Para acessar esses conteúdos, não é preciso ser assinante da HBO. Basta acessar a plataforma de streaming HBO GO, no site HBO ou nas plataformas de conteúdo on demand de operadoras que oferecem HBO.