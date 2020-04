Até o fim do mês, espectadores poderão encontrar mais duas séries de sucesso disponíveis gratuitamente na HBO.

A HBO decidiu liberar hoje (16) para acesso gratuito as duas primeiras temporadas de “Família Soprano” e a primeira temporada de “Sex and the City”,

Para acessar o conteúdo, não é preciso ter cadastro ou assinatura HBO. Basta acessar o site ou o app HBO GO.

No começo do mês, a HBO havia liberado episódios de séries como “Euphoria”.