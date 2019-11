Harry Potter: terceiro filme “Animais Fantásticos” se passará no Brasil

São Paulo – Os fãs brasileiros de Harry Potter e da escritora britânica J.K. Rowling podem ficar felizes: o terceiro filme da saga “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, (baseado no livro “spin-off” da saga principal “Harry Potter”), vai se passar no Brasil.

As filmagens também devem ocorrer, em parte, no País.

A notícia foi dada primeiro pelo site de cinema Deadline e confirmada pela revista Entertainment Weekly. A história deverá se passar no Rio de Janeiro. As produções começam no primeiro trimestre de 2020. O filme estreia em 12 de novembro de 2021.

O rumor sobre a presença no Brasil no terceiro filme era antigo, vindo desde o lançamento do segundo filme, após um tuíte de J.K. Rowling. Cogitava-se que a história se passaria no Rio dos anos 1930. Agora, a confirmação oficial.

Os atores dos dois primeiros filmes de “Animais Fantásticos” voltam para a terceira parte da história: Eddie Redmayne como Newt Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, Johnny Depp como Gellert Grindelwald, Katherine Waterston como Tina Goldstein, Ezra Miller como Credence Barebone e Dan Fogler como Jacob Kowalski.

A direção ficará novamente com David Yates, enquanto J.K. Rowling assina novamente o roteiro, dessa vez em parceria com seu antigo colaborador Steve Kloves.

O primeiro filme, “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, de 2016, recebeu boas críticas e conquistou mais de 814 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.

O segundo, “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, de 2018, recebeu críticas menos favoráveis e arrecadou 653 milhões de dólares globalmente.