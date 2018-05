Harry faz pedido após possível ausência do pai de Meghan no casamento

Londres, 15 mai (EFE).- O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, e sua futura esposa, Meghan Markle, pediram “compreensão” e “respeito” pelo pai da noiva, Thomas Markle, diante da possibilidade de ele não comparecer ao casamento do casal, que será realizado no próximo sábado, no Castelo de Windsor.

“Este é um momento profundamente pessoal para a senhorita Markle nos dias que antecedem o casamento”, afirmou, na noite de segunda-feira, um porta-voz do Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry.

“Ela e o príncipe Harry pedem outra vez que a compreensão e o respeito sejam estendidos ao senhor Markle nesta situação tão difícil”, acrescentou o porta-voz, sem apresentar mais detalhes sobre os problemas que enfrenta o pai da noiva.

Na casamento do sábado, que será realizado na Capela de São Jorge, localizada no Castelo de Windsor, estava previsto que Meghan Markle entrasse ao templo religioso no braço de seu pai.

Segundo os veículos de imprensa britânicos, Thomas Markle foi centro de uma controvérsia ao posar para “paparazzis”, gerando uma grande atenção da mídia.

Aparentemente, o pai da atriz foi fotografado quando provava a roupa que iria ao casamento e também enquanto olhava imagens da sua filha ao lado de Harry em um cibercafé.

O “TMZ”, site especializado no mundo das celebridades, foi o primeiro a revelar que o pai de Markle não participará do casamento, pois não quer “envergonhar” a Família Real.