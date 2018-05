Harry e Meghan: As imagens do casamento real que rompeu tradições

São Paulo – Agora duque e duquesa de Sussex, o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle se casaram neste sábado, 19 de maio, na capela de São Jorge, que fica no Castelo de Windsor, residência da família real britânica que tem mais de 900 anos. Harry é atualmente o sexto na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

O casamento foi cuidadosamente planejado para que mostrasse ao mundo as mudanças que a coroa britânica está passando, sinalizando adaptação da família real aos novos tempos e a sua modernização.

Feminista, mais velha, divorciada, filha de mãe negra e pai branco, Meghan caminhou sozinha durante parte do percurso ao altar em um vestido desenhado pela britânica Clare Waight Keller, que ocupou o cargo de primeira diretora artística da grife Givenchy.

A cerimônia, em si, também foi repleta de símbolos. Parte dela foi conduzida pelo reverendo americano, Michael Curry, o primeiro negro no cargo de presidente da Igreja Episcopal. Curry é filho de ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos e descendentes de escravos, assim como a mãe de Meghan. O coral Kingdom Choir cantou uma versão da música “Stand by Me”, de Ben E. King.

Os noivos trocaram as alianças sob os olhos de ao menos 600 convidados, dentre os quais membros da família real britânica, como rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, além dos duques de Cambridge, príncipe William e Kate Middleton. Estrelas do mundo do entretenimento como a apresentadora Oprah Winfrey, o casal George e Amal Clooney, a tenista Serena Williams e do cantor Elton John também estiveram presentes.