Harrison Ford poderia ter morrido em filmagem de “Star Wars”

O ator Harrison Ford poderia ter morrido no acidente sofrido durante as filmagens do recente filme da saga Star Wars, afirmou o Ministério Público em um tribunal britânico diante do qual a sociedade Foodles Production reconheceu falhas de segurança.

O ator americano de 74 anos quebrou a perna esquerda que ficou presa numa porta hidráulica que se fechou de repente durante as filmagens nos estúdios Pinewood, situados próximo de Londres, em 12 de junho de 2014.

“O acidente poderia ter causado a morte de qualquer pessoa”, afirmou o ministério.

O incidente levou o órgão regulador britânico da segurança no trabalho (HSE) a abrir um processo no início do ano.

O HSE afirmou que o impacto da porta de metal corresponderia a um atropelamento por um carro.

A Foodles Production, uma filial dos estúdios Disney com sede em Londres, deverá conhecer a sentença no dia 22 de agosto.