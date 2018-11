Hamilton conta com batida de Verstappen e vence GP do Brasil de F-1

São Paulo, 11 nov (EFE).- Após ter conquistado o pentacampeonato mundial de Fórmula 1 faz duas semanas, no México, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou neste domingo a décima vitória na temporada, desta vez no Grande Prêmio do Brasil, graças em boa parte a um acidente sofrido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

Pole position no circuito de Interlagos, em São Paulo, Hamilton perdeu a liderança para Verstappen na 40ª de 71 voltas, mas recuperou a posição porque o holandês se chocou com o francês Esteban Ocon (Force India) quatro voltas depois.

O mais novo pentacampeão cruzou a linha de chegada à frente pela 72ª vez na carreira, a segunda no Brasil. Apesar de todo o esforço, o piloto da Red Bull, que havia saído em quinto lugar, teve de se contentar com a segunda posição.

Quem completou o pódio foi o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que resistiu às investidas de Daniel Ricciardo (Red Bull) e obteve a terceira colocação, deixando o australiano em quarto. Já o outro piloto da escuderia italiana, o alemão Sebastian Vettel, vice-campeão do ano, ficou na modesta sexta colocação, atrás também de outro representante da Finlândia, Valtteri Bottas, quinto.

De quebra, a Mercedes confirmou a conquista do quinto título consecutivo do Mundial de construtores. O time alemão foi a 620 pontos e não pode mais ser alcançado em Abu Dhabi, na última prova do calendário, daqui a duas semanas. Em segundo lugar, a Ferrari está 67 pontos atrás. EFE