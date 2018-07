Hamburgueria inspirada em Harry Potter tem data para inaugurar em SP

Os fãs paulistanos de Harry Potter têm um grande motivo para comemorar. A saga vai ser a grande inspiração de uma nova hamburgueria que abrirá na cidade de São Paulo no fim do mês.

O local foi batizado de “Beedle, o Bar”, fazendo um trocadilho com o personagem Beedle The Bard. O universo criado por J.K. Rowling será utilizado como tema, tanto na decoração, quanto nos lanches e bebidas.

A abertura está prevista para o próximo dia 31 de julho, data em que se comemora o aniversário do protagonista Harry Potter e da criadora J.K. Rowling. A casa ficará na Rua Desembargador do Vale, 836, no bairro de Pompeia.