66 hambúrgueres do Burger Fest que vão abrir seu apetite

1. Bom apetite zoom_out_map 1/65 (Divulgação) São Paulo - Até o dia 31 de maio, os apaixonados por junk food terão mais de 150 opções de hambúrgueres para experimentar, durante a 6ª edição do Burger Fest da grande São Paulo e região de Campinas. A lista de estabelecimentos participantes é extensa, incluindo casas renomadas como Esquina Mocotó, Capim Santo e Pobre Juan. Mas não é só de hamburguerias que o festival é feito. Para aqueles que têm um chef dentro de si, o Burger Fest também promove aulas para aprender a fazer seu próprio sanduíche . As aulas do Hellmann's Burger Academy acontecerão em diferentes horários e lugares, ao longo das duas semanas de evento. Cada sessão custa 65 reais e inclui, degustação, apostila e certificado. Os detalhes do curso estão no site FoodPass. Para abrir o apetite, confira nas imagens hambúrgueres que os chefs prepararam desta vez.

2. 12 Burger Bistro zoom_out_map 2/65 (Divulgação) Spicy X-Salada: Hambúrguer de fraldinha com cebola roxa, alface, tomate, queijo cheddar e molho levemente picante, no pão de hambúrguer - R$27,00 Bah Burger: Hambúrguer de cordeiro, relish de berinjela, queijo feta, e molho de iogurte com alho, no pão de hambúrguer - R$33,00 Endereço: R. Simão Álvares, 1018 - Pinheiros - (11) 3562-7550

3. 3 Brasseurs zoom_out_map 3/65 (Divulgação) Hardy (o gordo): Hambúrguer de 700g contendo: hambúrguer natural de 120g, hambúrguer de fraldinha de 340g, 100g de presunto, tomate, cebola confitada, cheddar e molho 3b. - R$49,00 Laurel (o magro): Mini mini burger de 30g, com hambúrguer de fraldinha, cebola, tomate, queijo e molho 3b. - R$3,00 Endereço: R. Jesuíno Arruda, 470 - Itaim-Bibi - (11) 3167-4145

4. Antonietta Empório Restaurante zoom_out_map 4/65 (Divulgação) Saporito do Chef: Hambúrguer de 200g de fraldinha Angus, muçarela artesanal, cogumelo portobelo, cebola roxa acompanhado de maionese de tomate e mix de hortaliças orgânicas em pão artesanal do Antonietta - R$33,00 Clássico Polpetone Assado da Dona Antonietta: Clássico Polpetone de filé mignon recheado com muçarela de búfula e assado ao molho pomodoro, pesto de manjericão acompanhado de Panzanella – tipica salada italiana com tomates, cebola roxa, pão italiano, azeite e pepino - R$40,00 Endereço: R. Mato Grosso, 402 - Higienópolis - (11) 3214-0079 / 96210-0079

5. bar. zoom_out_map 5/65 (Divulgação) Surf 'n' Turf: Hambúrguer de lombo suíno com camarão, maionese de ovas, bacon caseiro glaceado no molho de ostra e lascas de coco caramelizado servido no pão brioche. - R$40,00 Endereço: R. Joaquim Antunes, 248 - Jd. Paulistano - (11) 3061-3810

6. Baretto zoom_out_map 6/65 (Divulgação) Mini Cheeseburger: 4 mini cheeseburgers com carne de 50g em cada e queijo cheddar - R$46,00 Endereço: R. Vittorio Fasano, 88 – Jardins - (11) 3896-4000

7. Bee.W Hostel Bar zoom_out_map 7/65 (Divulgação) PF Burger: Hambúrguer de 200g de fraldinha coberto com farofa de bacon, creme de queijo, alface e tomate caqui. Acompanha batatas rústicas com alecrim e maionese da casa. - R$31,00 Secret Cheddar: Hambúrguer de 200g de fraldinha recheado com cheddar, empanado com farinha crocante, molho bbq, alface e tomate caqui. Acompanha batatas rústicas com alecrim e maionese da casa. - R$31,00 Endereço: R. Haddock Lobo, 167 - Cerqueira Cesar - (11) 4327-9222

8. Bike Burguer zoom_out_map 8/65 (Divulgação) Kafta Burguer: Pão branco, molho de tomate especial Bike Burguer, queijo muçarela e hambúrguer de kafta. - R$19,00 Endereço: Al. Rio Claro s/n, esquina com Av. Paulista - Bela Vista - (11) 99389-9393 e (11) 98065-0955

9. Boog Burger zoom_out_map 9/65 (Divulgação) Costela Burger: Pão com gergelim, molho barbecue, costela de porco desfiada, rúcula, cebola caramelizada e queijo coalho. Acompanha mandioca frita. - R$33,90 Summer Burger : Pão australiano, hambúrguer de fraldinha de 200g, maionese de cream cheese com alho poró, cebola roxa, alface americana e croutons de bacon. Acompanha - R$35,90 Mushroom Burger: Pão de ciabatta, hambúrguer de fraldinha de 200g, mix de cogumelos salteados na manteiga, queijo gruyère, tomate e rúcula. Acompanha fritas e maionese da casa. - R$34,90 Endereço: Av. Engenheiro Caetano Alcares, 1490 - (11) 3961-3745 / 3857-2609

10. Brado Restaurante zoom_out_map 10/65 (Divulgação) Smoke Burger: Saboroso hambúrguer bovino, com ovo defumado frito, queijo derretido e bacon - R$33,00 Masala Veggie Burger : Hambúrguer de quinoa e verduras, masala, queijo e maionese de agrião - R$31,00 Confit Duck Burger: Lascas de pato confit, cebola caramelizada com shoyo e açúcar mascavo, queijo de cabra, maionese de mostarda dijon e rúcula - R$51,00 Endereço: R. Joaquim Antunes, 381 - Pinheiros - (11) 3061-9293

11. Brewdog zoom_out_map 11/65 (Divulgação) Brew Burger: Dois hambúrgueres de 100g, tomate, molho bechamel com adição de cerveja, candy bacon e picles de cerveja. - R$26,00 Endereço: R. Coropés, 41 - Pinheiros - (11) 3032-4007

12. Brown Sugar zoom_out_map 12/65 (Divulgação) Brown Burger: Hambúrguer de entrecôte de 180g, queijo brie, creme de shimeji trufado no pão australiano. Acompanha batata frita alla Brown Sugar. - R$37,00 Endereço: R. Padre João Manuel, 1055 - Jardins - (11) 3063-4249

13. Buddies Burger & Beer zoom_out_map 13/65 (Divulgação) Classic Buddies: Hambúrguer de 180g, bacon, muçarela, tomate, alface e maionese da casa. - R$29,00 Mr. Cheddar: Hambúrguer de 180g, cheddar, cebola marinada no balsâmico e rúcula. - R$30,00 Parma Burger: Hambúrguer de 180g, muçarela, presunto parma, ovo e tomate. - R$30,00 Endereço: R. Professor Atílio Innocenti, 419 - (11) 3078-3888

14. Bullguer zoom_out_map 14/65 (Bullguer/Divulgação) Tomato Soup: Hambúrguer de100g de Angus, fatias de bacon, picles e compota de tomate, no pão de brioche - R$21,00 Endereço: R. Diogo Jacome, 606 - Vila Nova Conceição - (11) 3044-2757

15. Burger Lab Experience zoom_out_map 15/65 (Divulgação) Sensorial: Pão de hambúrguer clássico, hambúrguer bovino de Angus com tutano, queijo muçarela e creme de trufas. - R$45,00 Cosa Nostra: Pão de cebola, hambúrguer bovino de Angus, mozarela de búfala, tomate caqui, rúcula e pesto de manjericão. - R$39,00 Endereço:

Jardins: Alameda Campinas, 1021 - Jd. Paulista - (11) 3889-7152 / Segunda a domingo das 12h às 23h Chácara Flora: Rua Moliere, 198 loja 1 - Chácara Flora - (11) 2597-7781 / Segunda a domingo das 12h às 23h Panamby: Rua Jandiatuba, 242 – Panamby - (11) 2309-2544 / Segunda a domingo das 12h às 23h Moema: Al. dos Arapanés, 539 – Moema - (11) 5051-4696 / Segunda a quinta das 12h às 23h, Sexta e sábado das 12h às 3h, Domingo das 12h às 23h Itaim: Rua General Mena Barreto, 808 - Itaim – Jardins - (11) 3191-5270 / Segunda a domingo das 12h às 23h

16. Capim Santo zoom_out_map 16/65 (Divulgação) Hambúrguer de Camarão: Hambúrguer de camarão, pasta de palmito pupunha, pão artesanal de Capim Santo, servido com chips de banana da terra. - R$44,00 Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 471 – Jardins - (11) 3089-9500

17. CDF - Coisas de Futebol zoom_out_map 17/65 (Divulgação) Honolulu Bulls: Hambúrguer de pernil de porco, temperado com molho teriyaki, coberto com uma fatia de abacaxi grelhado e servido no pão australiano. - R$26,00 Endereço: R. Harmonia, 506 - Vila Madalena - (11) 2307-2381

18. Chez Burger zoom_out_map 18/65 (Divulgação) Big Secreto: Hambúrguer de fraldinha de 200g, alface americana, queijo cheddar, cebola e picles no pão soft roll com gergelim branco. Acompanha molho especial. - R$26,00 Endereço: R. Cunha Gago, 620 - Pinheiros - (11) 3729-3252

19. Chips Burger zoom_out_map 19/65 (Divulgação) Italian Burger : Hambúrguer de picanha, muçarela de búfala, maionese de pasta de alcachofra, alface e tomate servido no pão preto. - R$24,99 Red Burger : Hambúrguer recheado com queijo acompanhado de tomate caqui, alface, cebola roxa e tártaro cremoso servido no pão de beterraba vermelho. - R$24,99 Bacon Burger : Hambúrguer de picanha de 200gr, queijo especial chip's, maionese, rúcula, tomate finalizado com deliciosas tiras de bacon servido no pão de hambúrguer. - R$26,99 Endereço: R. Dr. César, 888 - (11) 2099-2803

20. Condessa Café zoom_out_map 20/65 (Divulgação) Pirata Burguer: Hambúrguer de 180g, queijo cheddar e bacon no pão Australiano. - R$31,00 Simplão: Hambúrguer de 180g e queijo canastra, no pão semi Italiano. - R$16,00 Endereço: Empório Sagarana

R. Marco Aurélio, 887 - Vila Romana. - (11) 3539-6560 Aé Sagarana

R. Aspicuelta, 268 - Vila Madalena. - (11) 2768-2004

21. Esquina Mocotó zoom_out_map 21/65 (Divulgação) Bode Burguer: Burguer feito a partir de um blend de pernil de cabrito e gordura de porco, temperado com sal de especiarias, maionese de queijo de cabra e um vinagrete fresquíssimo de abóbora, tomate, cebola-roxa e coentro; num pão de fermentação natural feito na casa e acompanhado de mocopã, (mandiopãs do Mocotó). - R$31,90 Burguer da Esquina: Burguer feito a partir de um blend de Angus Black - receita já tradicional da casa - servido com caldo de costela, bacon artesanal, muçarela fresca, folhas de mostarda e maionese de alho assado; num pão de fermentação natural feito na casa e acompanhado de mocopãs (mandiopãs do Mocotó). - R$31,90 Endereço: R. Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1108 - Vila Medeiros - São Paulo - SP

(11) 2949 7049

22. Feed Food zoom_out_map 22/65 (Divulgação) Fried Green Tomatoes: Pão tostado com pesto siciliano (azeitonas, tomate seco, alcaparras e ervas) hambúrguer de carne, muçarela especial, tomates verde e frito e folhas de rúcula. Acompanha fritas - R$37,00 Endereço: R. Artur de Azevedo, 517 - Pinheiros - (11) 4305-7727

23. Fiore Restaurante zoom_out_map 23/65 (Divulgação) Costela Burguer: Hambúrguer de costela bovina, cogumelo portobelo grelhado, pesto, muçarela de búfala e rúcula. - R$31,00 Foie Gras Burguer: Hambúrguer de Angus, foie gras grelhado, queijo stracchino e caramelo de chianti. - R$61,00 Endereço: R. Santa Justina, 97 - Itaim Bibi - (11) 3889-9900

24. Forneria San Paolo zoom_out_map 24/65 (Divulgação) Forneria Agnelo Burger : Hambúrguer de Cordeiro na massa de pizza, com ricota de búfala e hortelã, Acompanhado de salada verde ou batata frita. - R$56,00 Cheeseburger Italiano com Burrata : Hambúrguer de picanha no pão italiano com burrata e rúcula. Acompanhado de salda verde ou batata frita - R$56,00 Endereço:

Amauri: Rua Amauri, 319 – Itaim-Bibi - (11) 3078-0099

Domingo a quinta das 12h à 1h

Sexta e sábado das 12h às 2h Pátio Higienópolis: Piso Pacaembu - Shopping Pátio Higienópolis – (11) 3663-0877/ 3663-1089

Terça a sábado das 12h às 23h

Domingo e segunda das 12h às 22h JK Iguatemi: Térreo - Shopping JK Iguatemi – (11) 3152-6240 / 3152-6241

Segunda a quinta das 11h30 às 23h

Sexta e sábado das 11h30 a 0h

Domingo das 11h30 às 22h

25. Frank & Charles zoom_out_map 25/65 (Divulgação) Burger do Mau: Hambúrguer de 140g preparado com 3 cortes especiais da casa, cheddar inglês, bacon e ovo orgânico frito na manteiga President, no pão de brioche - R$28,00 Cohen Burger: Hambúrguer de 140g preparado com 3 cortes especiais da casa, cogumelo portobello fresco, queijo gorgonzola alemão e redução de vinho do Porto, no pão de brioche. - R$32,00 Endereço: R. Tinhorão, 130 - Higienópolis - (11) 98142-3544

26. Fresto zoom_out_map 26/65 (Divulgação) Lamb-Lamb: Saboroso burger de cordeiro coberto com queijo brie, nossa famosa maionese com pepino e hortelã e uma compota de cebola e especiarias, no pão de Milho. - R$30,90 Speedy Gonzáles: Burger Fresto coberto com um cremoso queijo cheddar, um delicioso chilli Mexicano e jalapeño empanado, no nosso pão de cebola. - R$28,90 Endereço: R. Iguatemi, 512 - Itaim-Bibi - (11) 3073-1310

27. Garoa Hamburgueria zoom_out_map 27/65 (Divulgação) Samparmegiana: Hambúrguer empanado, molho de tomate, queijo prato, rúcula, maionese da casa, vinagrete de pimenta biquinho no pão de hambúrguer da casa. - R$28,90 Móoca: Hambúrguer da casa, queijo provolone, geleia de bacon com cebola e mel, alface e maionese da casa no pão de hambúrguer. - R$28,90 Endereço: R. Tavares Bastos 779 - Pompéia - (11) 3297-1535

28. Hamburgueria 162 zoom_out_map 28/65 (Divulgação) Porco Burger: Hambúrguer de carne suína, com chutney de cebola e queijo cheddar, no pão Australiano. - R$21,00 Big Phil: Hambúrguer de carne bovina com patê de gorgonzola do chef (ou queijo prato), farofa de bacon e maionese temperada, no pão de hambúrguer com gergelim. - R$21,00 Endereço:

Unidade Luis Coelho

Rua Luis Coelho, 162 - sobre loja 1B - Consolação / (11) 2738-5162 / Todos os dias das 12h à 0h Unidade Augusta

Rua Augusta, 498 - Consolação - SP - / (11) 3294-0162 / Segunda a quinta das 18h à 0h, Sexta e sábado das 18h às 3h, Domingo das 18h à 0h



29. Hamburgueria Nacional zoom_out_map 29/65 (Divulgação) Hambúrguer Especial : Hambúrguer de 180g, molho especial, molho acebolado, muçarela, alface e tomate no pão com gergelim. Acompanha batata frita - R$36,00 Hambúrguer de Calabresa : Hambúrguer de calabresa de 200g, muçarela, vinagrete e molho barbecue. Acompanha batata temperada - R$36,00 Endereço: R. Leopoldo Couto de Magalhâes Jr, 822 - Itaim-Bibi - (11) 3073-0428

30. Holy Burger zoom_out_map 30/65 (Divulgação) Crispy Burger: Hambúrguer, cheddar, bacon, molho barbecue caseiro, crispy onion e maionese da casa. - R$26,00 Endereço: R. Dr. Cesario Mota Jr., 527 - Santa Cecília - (11) 4329-9475

31. I Love Burger zoom_out_map 31/65 (Divulgação) Storm: Hambúrguer de 130g, queijo prato, cream cheese batido com bacon, onion rings, molho BBQ, maionese artesanal, no pão de hambúrguer. - R$21,65 Highway: Hambúrguer de calabresa de 130g, queijo branco, couve crispy, farofa de bacon, maionese artesanal, no pão Australiano. - R$22,35 Happy: Hambúrguer de 130g, queijo branco, champignon salteados ao molho I Love Burger, alface, tomate e maionese artesanal de azeitonas pretas, no pão de hambúrguer. - R$20,85 Endereço: R. Amador Bueno 767 - Santo Amaro - SP - (11) 2594-8845

32. It Burger zoom_out_map 32/65 (Divulgação) It Ramen Burguer: Ramen buns, suculento hambúrguer de carne, shitake e cebola salteado no molho tarê, cebolinha verde e gergelim - R$33,00 Endereço: R. Fernandes Pinheiro, 51 - Tatuapé - (11) 2649-2418

33. Jorge Restaurante Jardins zoom_out_map 33/65 (Divulgação) Hambúrguer Mediterrâneo : Hambúrguer de forno com berinjela assada, trigo para quibe, alho, ervas e amêndoas. Servido com picles de pepino, azeite de oliva, molho de tahine e salada verde com tomate cereja e queijo de cabra. Pode ser servidos no pão de hambúrguer ou no prato (sem pão). - R$30,00 Hambúrguer de Salmão: Hambúrguer de salmão grelhado no char broiler com molho de iogurte, mostarda dijon e endro dill , picles de cebola e azeite de cebolinha. Servido com salada verde com gomos de laranja, lascas de parmesão e manjericão.

Pode ser servido no pão de hambúrguer ou no prato (sem pão). - R$33,00 Hambúrguer de Filet Mignon: Hambúrguer de Filet Mignon grelhado no char broiler com muçarela derretida, tomate, alface americana, mostarda caseira e ketchup orgânico. Acompanha salada verde com cogumelos frescos, alho porró e molho de

azeite, limão e sal. pode ser servido no pão de hambúrguer ou no prato (sem pão). - R$33,00 Endereço: R. José Maria Lisboa, 1000 - Jardins - (11) 3088-9822

34. La Reina Deli e Bar zoom_out_map 34/65 (Divulgação) Kibeburguer: Kibeburguer com coalhada seca, cebola frita, vinagrete e mix de verdes. - R$25,90 Hambúrguer Alemão : Hambúrguer de mix de 3 carnes, queijo montanhês, salpicão de legumes com mostarda preta e alface roxa. - R$25,50 Endereço: R. Joaquim Antunes, 621 - Pinheiros - (11) 3062-4814 / 2366-0216

35. Mamas Burger zoom_out_map 35/65 (Divulgação) Wild Ribs: Suculenta costelinha sob um hambúrguer de 180g de fraldinha, embebido com barbecue de Bourbon Wild Turkey e uma farofa crocante de bacon, servido no pão preto. - R$21,00 Endereço: Av. Nova Independência, 157 - Brooklin - (11) 4562-6005

36. Manguinha Gastrobar zoom_out_map 36/65 (Divulgação) Burguer Beer: Hambúrguer de picanha, queijo cheddar, cebola ao curry e molho de cerveja preta, servido no pão preto. - R$30,00 Red Jelly Burguer: Hambúrguer de picanha com rúcula, agrião, queijo brie e geleia de frutas vermelhas, no pão integral - R$30,00 Endereço: R. Graúna, 87 - Moema - (11) 3032-6068

37. Mania de Churrasco Prime Steak House zoom_out_map 37/65 (Divulgação) BBB (Barbecue Bacon Burger): Hambúrguer de 150g de Angus grelhado no fogo, queijo cheddar, tiras de bacon crocante e molho barbecue, no pão Prime com lascas de parmesão gratinado. Batatas rústicas acompanham. - R$30,90 Cheese Salad Prime: Hambúrguer de 150g de Angus grelhado no fogo, queijo cheddar, alface, anéis de cebola roxa com molho especial de churrasco, no pão Prime com lascas de parmesão gratinado. Batatas fritas acompanham. - R$28,90 Endereço: SHOPPING IBIRAPUERA;

SHOPPING PRAIAMAR;

SHOPPING ANÁLIA FRANCO;

SHOPPING ABC;

SHOPPING SÃO CAETANO;

SHOPPING METRO SANTA CRUZ;

SHOPPING VILA OLÍMPIA;

SHOPPING JK IGUATEMI;

SHOPPING MARKET PLACE;

SHOPPING MORUMBI;

SHOPPING FREI CANECA;

SHOPPING CENTER 3;

SHOPPING PÁTIO PAULISTA;

SHOPPING JUNDIAÍ;

SHOPPING BOURBON;

SHOPPING BOULEVARD TATUAPÉ;

SHOPPING SP MARKET;

SHOPPING PARQUE MAIA;

SHOPPING CIDADE SÃO PAULO;

38. Mercearia do Conde zoom_out_map 38/65 (Divulgação) Hambúrguer Vegano: Hambúrguer vegano de grão de bico, molho de tahine, brotos e tomate confit no pão rústico de cenoura. - R$39,00 Hambúrguer da Roça: Hambúrguer da roça com pura carne suína, chutney de fruta, queijo coalho, tomates verdes, rúcula no pão rico em castanhas - R$43,00 Endereço: R. Joaquim Antunes, 221/217 - Jd. Paulistano - (11) 3081-7204

39. Metrópole RestoBar zoom_out_map 39/65 (Divulgação) BabyBack Burguer: Hambúrguer de costelinha suína marinada em Bourbon Wild Turkey, com exclusivo molho Barbecue, queijo Chedar derretido e crispy de cebola no Pão Australiano - R$29,00 Classic Burguer: Nosso blend de carnes com queijo prato, crispy de bacon, alface americana e tomate com maionese verde artesanal. - R$23,00 Endereço: Av. Santa Marina, 626 - (11) 3611-0642

40. MIMO Restaurante zoom_out_map 40/65 (Divulgação) Hambúrguer de Cordeiro: Hambúrguer de cordeiro em pão feito ao vapor, com queijo de cabra e hortelã. Acompanha pepinos em conserva, batatas, molho de tahine e limão salgado, além de salada de pepino, salsinha, coentro, manjericão, tomate confitado. - R$39,00 Endereço: R. Caconde, 118 - Jd. Paulista - (11) 3052-2517

41. Na Mata Cafe zoom_out_map 41/65 (Divulgação) Kaftaburger : Suculento kaftaburger grelhado acompanhado de coalhada seca regado com fio de azeite, tartar de tomates e folhas de hortela fresco com pepinos em conserva no pão sirio. - R$37,90 Endereço: Rua da Mata, 70 - Itaim Bibi - (11) 3079-0300

42. Obá Restaurante zoom_out_map 42/65 (Divulgação) Burger La Dolce Vita: Polpetone de fraldinha recheado de mozarela, tomates confitados, rúcula e maionese de manjericão. Acompanham batatas rústicas com alho e alecrim. - R$39,00 Burger Thai: Hambúrger de cordeiro temperado com curry thai com molho de iogurte, ervas frescas, relish de pepino e gengibre. Acompanha batatas rústicas e molho de amendoim, curry e coco. - R$39,00 Burger Del Desierto Mexicano: Burger de coxa e sobrecoxa de frango temperado com alho poró e cebola desidratados, frijoles refritos, guacamole, alface, tomate e salsa roja. Acompanha batatas rusticas com crema de aguacate. - R$39,00 Endereço: R. Melo Alves, 205 - Jardins - (11) 3086-4774

43. Original Burg zoom_out_map 43/65 (Divulgação) Original Beef Rib: Hambúrguer de 210g de costela bovina de Angus, coberto por um mix de queijos gorgonzola, mozarela, parmesão e catupiry, alface americana picada servido no pão australiano - R$33,90 Original Beef Lamb: Hambúrguer de 120 g de cordeiro, coberto com queijo brie e alface americana picada, acompanhado de uma exclusiva maionese à base de hortelã, servido no pão australiano - R$33,90 Orginal Beef Pork: Hambúrguer à base de 50% Bacon e 50% Picanha Angus, coberto de queijo emmental, cebolas grelhadas caramelizadas e alface americana picada, no pão australiano. - R$33,90 Endereço: Brooklin

Av Padre Antonio José dos Santos, 798 - (11) 5096-1956 Alto de Pinheiros

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2282 - (11) 3021-5470 Campo Belo

R. República do Iraque, 1268 - Brooklin - (11) 5049-1380

44. P.J. Clarkes zoom_out_map 44/65 (Divulgação) Double Jalapeño and Bacon Burguer: Dois hamburgueres de 120g cada, cheddar, jalapeño empanada na farinha temperada e bacon. - R$42,00 Al Ahli Burguer: Hambúrguer de 200g, alface e tomate, queijo emmental, cebola caramelizada com melaço de romã e molho tahine. - R$42,00 Endereço: R. Dr. Mario Ferraz, 568 - Itaim Bibi

R. Oscar Freire, 497 - Jardins - (11) 3078-2965 Funcionamento:

Domingo a quinta das 12h à 0h

Sexta e sábado das 12h à 1h

45. Pé de Manga zoom_out_map 45/65 (Divulgação) Roasted Pepper Burguer: Hambúrguer de picanha, queijo cheddar, cebola caramelizada, alface e Maionese de pimentão assado, no pão de hambúrguer - R$29,00 Jalapeño Burguer: Hambúrguer de picanha com cebola grelhada, cheddar, bacon, molho jalapeño (molho apimentado) e barbecue - R$32,00 Endereço: R. Arapiraca 152 - Vila Madalena SP - (11) 3032-6068 Funcionamento:

Segunda a sexta das 12h às 15h e das 18h à 0h

Sábado das 12h à 1h

Domingo das 12h à 20h

46. Pibus Hamburger zoom_out_map 46/65 (Divulgação) Pibus Aussie´s Big Party: Hambúrguer de Kobe de 240g grelhado no charbroiler, coberto por yellow american cheese, onion rings, fatias de bacon, molho especial picante, no pão australiano. - R$41,00 Pibus Horsey-Tartar Chicken Deluxe: Hambúrguer de frango de 160g, coberto por mozarela de búfala derretida, alface americana, tomates fatiados, molho tártaro especial com raiz forte, no pão de queijo. - R$26,00 Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 819 - Itaim Bibi - (11) 3845-4627 /

3846-5580

47. Q-Burger zoom_out_map 47/65 (Divulgação) Q-Burger Onion: Hambúrguer bovino no pão australiano, queijo muçarela, manjericão e tomate caqui com chutney de cebolas levemente adocicado. Acompanha dadinhos de tapioca com geleia de pimenta. - R$35,90 Endereço: Loja 1- Av Abraão de Morais 2233 - Saúde - (11) 5058-5081

Loja 2- R. Cardoso de Almdeia 1021 - Perdizes - (11) 3675-7946

48. Republic English Pub zoom_out_map 48/65 (Divulgação) The Rolling Stones: Hambúrguer de 200g de carne bovina, queijo cheddar, rúcula, tomate seco e maionese de ervas finas, no pão de hambúrguer clássico. Frtias acompanham. - R$29,00 The Who: Hambúrguer de 200g de carne bovina, queijo cheddar, tomate, pimenta jalapeño, bacon e molho barbecue, no pão de hambúrguer clássico. Fritas acompanham. - R$29,00 Endereço: R. Delfina, 110 - Vila Madalena - (11) 3814-5581 | 3814-7493 | 3816-4569

49. Restaurante L´Amitié zoom_out_map 49/65 (Divulgação) Hambúrguer Rossini: Filé mignon picado na faca servido sobre o pão de brioche com foie gras grelhado, molho de vinho tinto, azeite trufado e batata gaufrette. - R$60,00 Hambúrguer GT: hambúrguer de filé mignon picado na ponta da faca servido no pão de parmesão com queijo emmental, bacon, alface julienne e maionese de salsa. - R$50,00 Endereço: R. Manuel Guedes, 233 - Itaim Bibi - (11) 3078-5919

50. Restaurante Madero Steak House zoom_out_map 50/65 (Divulgação/Divulgação) Cheeseburger de Costela com Bacon: Suculento hambúrguer de costela, alface, tomate, queijo cheddar, cebola grelhada, super fatias de bacon, deliciosa maionese artesanal, no pão crocante e fresquinho, feito pelo Madero. - R$37,00 Endereço: Madero Itaim - R. Bandeira Paulista, 823 - Itaim Bibi - (11) 3079-6558

Madero Shopping Vila Olímpia - Rua Olimpíadas, 360 - Itaim Bibi - (11) 3047-6499

Madero Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3.970 - Pinheiros - (11) 3816-0204

51. RocknRoll Burger zoom_out_map 51/65 (Divulgação) Cosa Nostra: Hambúrguer de fraldinha levemente temperado, molho rústico de tomate, queijo parmesão ralado, folhas de manjericão e cebola roxa grelhada, no pão de hambúrguer - R$30,90 Porky’s: Hambúrguer de blend de porco (50% barriga e 50% paleta), pesto de rúcula, queijo do reino, cebola frita e alface, no pão de hambúrguer preto - R$28,90 Endereço: R. Augusta, 538 - Consolação - (11) 3255-0351

52. Roncador Hamburgueria Artesanal zoom_out_map 52/65 (Divulgação) KB Burguer: Pão de gergelim, hambúrguer de costela com acém temperada com shoyu, kimchi (acelga apimentada em conserva), bacon, queijo prato, maionese temperada, alface e cebola roxa. - R$30,00 Mineirinho: Hambúrguer de fraldinha de 150g, geleia de pimenta, queijo minas, rúcula e tomate, no pão de hambúrguer, - R$26,00 Endereço: R. Jaguaribe, 504 - Santa Cecilia - (11) 2729-9811

53. RUAA zoom_out_map 53/65 (Divulgação) Taco Burger RUAA: Delicioso hambúrguer de carne de 200g com tempero mexicano, queijo muçarela, salsa de tomate levemente picante, alface e cebola roxa. Servido com chips de milho e guacamole. - R$39,00 Endereço: R. Mourato Coelho, 1168 - Vila Madalena - SP - (11) 3097-0123

54. Smoked Burgers zoom_out_map 54/65 (Divulgação) Aged Burger: Hambúrguer de 180g de Angus, queijo gruyère suiço, tomatinho defumado e crispy de alho poró, no pão de hambúrguer tradicional, - R$27,00 Endereço: Rua Barão de Teffé, 300 - Jd. Ana Maria - Jundiaí - (11) 94255-9482 / (11) 99766-9550

55. Stunt Burger zoom_out_map 55/65 (Divulgação) O Vingador: Dois hambúrgueres de 100g com blend secreto da casa, queijos prato e muçarela bem derretidos, onion rings e um molho da casa, no pão de hambúrguer - R$21,00 Endereço: R. José Jannarelli, 426 - Jd. Progredior - (11) 3721-6376

56. Table zoom_out_map 56/65 (Divulgação) A Mestiça: Hambúrguer de 200g de atum gordo temperado com gengibre, coentro, alho, shoyu, limão siciliano, cebola, servido com tappenade de azeitonas Azappa, alface romana e tomate em um brioche. Acompanha fritas rústicas com lemonpepper. - R$36,00 A Gringa: Hambúrguer de 200g de bacon defumado, picanha, alcatra, servido com gorgonzola, cebola caramelizada e espinafre baby em um brioche. Acompanha fritas rústicas com temperos Cajun. - R$33,00 Endereço: Al. Itú, 1564 - Jardins - (11) 3068-0775

57. Tavares zoom_out_map 57/65 (Divulgação) Hambúrguer São Francisco: Hambúrguer de picanha, mix de cogumelos salteados, muçarela de búfala, tomate e rúcula no pão de roseta. - R$36,00 Guacamole Chicken Burguer: Hambúrguer de peito de frango orgânico, abacate, coentro, cebola roxa, alface, tomate, chipotle aiolli - R$36,00 Endereço: R. da Consolação, 3212 - Cerqueira César - (11) 3064-0970

58. Tigre Cego zoom_out_map 58/65 (Divulgação) Tiger Burguer : Hambúrguer de 180g de carne bovina, tomate assado, picles de cebola roxa com salsa e maionese de Aji, servido em pão de chicha morada - R$29,00 Endereço: R. Girassol, 654 - Vila Madalena - (11) 3586-8370

59. Vapor Burger & Beer zoom_out_map 59/65 (Divulgação) Pepperoni Burger: Hambúrguer de pepperoni recheado com queijo, coberto com molho agridoce de cerveja, jalapeño em conserva e finas fatias de pancetta no pão tradicional da casa. - R$30,00 Mediterrâneo: Hambúrguer bovino regado em um molho especial de hortelã e especiarias, coberto com queijo da casa, cebola, tomate e picles finalizado com salsa fresca no pão tradicional da casa. - R$28,00 Endereço: R. Fradique Coutinho, 1464 - Vila Madalena - (11) 3811-9718 / 3811- 9737

60. Vinil Burger zoom_out_map 60/65 (Divulgação) Mary's Little Lamb: Hambúrguer de 120g de cordeiro, queijo prato, relish de pepino e maionese de salsa com hortelã. - R$22,00 Endereço: R. Padre Carvalho, 18 - Pinheiros - (11) 3881-5103

61. Vintage Burger zoom_out_map 61/65 (Divulgação) Heart Attack: Hambúrguer de Angus Black com mix suíno temperado e queijo estepe moídos, embalados em fitas de bacon e assados no chair broiller, agrião e maionese, no pão de brioche. Polenta frita com queijo parmesão acompanham. - R$40,90 Endereço: Av.Ricardo Jafet, 1889 - Ipiranga - (11) 2385-0800

62. Well´s American Diner zoom_out_map 62/65 (Divulgação) Paris Burger: Hambúrguer de 160g de picanha levemente misturado com queijo parmesão, cebolas douradas no shoyo, molho agridoce a base de vinho, alface roxo, queijo prato, no pão de hambúrguer . - R$22,90 Sweet Burger: Hambúrguer sem pão, com 160g de picanha, queijo cheddar, rodelas de banana caramelada, confit de tomate cereja, rodelas de pepino agridoce e alface americana a juliana. - R$22,90 Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780

Santana Parque Shopping - 3º Piso - (11) 2238-3223

63. Wings Burger & CO zoom_out_map 63/65 (Divulgação) Double Decker: Dois hambúrgueres de fraldinha de 120g, pasta de cinco queijos, bacon, cebola caramelizada, no pão preto do Wings. - R$26,00 Darth Burger: Hambúrguer de fraldinha de 170g, realish de repolho roxo e cenoura, maionese defumada, cheddar no pão negro especial do Wings - R$24,00 Classic Wings: Hambúrguer de 150g, queijo, bacon, alface romana, tomate marinado, aioli de salsa verde, no pão com gergelim. - R$24,00 Endereço: Av. Vieira de Moraes, 1620 - Campo Belo - (11) 99466-8393