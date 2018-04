Hambúrguer com tarântula entra no cardápio de restaurante americano

São Paulo – Um hambúrguer 100% carne bovina, coberto com queijo Gruyère, molho de pimenta e uma tarântula assada no forno pode parecer estranho, mas o lanche faz parte do cardápio do Bull City Burger and Brewery, restaurante que fica na cidade de Durham, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

Para celebrar o “mês da comida exótica”, o restaurante comprou 18 tarântulas da espécie zebra e está desafiando seus clientes a comerem o hambúrguer com o acompanhamento especial.

We delivered some goodies to @G105radio this morning, and we're gonna stick around to talk about our Tarantula Burger and EMM on @theShowgram in about 30 mins – tune in! pic.twitter.com/NQJDJ5yyxA — Bull City Burger (@BullCityBurger) April 16, 2018

Batizado de Tarantula Burger, o lanche custa cerca de 30 dólares e – pasmem – como o número de aranhas é limitado e muita gente está interessada em provar a tal iguaria, o Bull City Burger tem sorteios para selecionar os clientes.

De acordo com o próprio estabelecimento, ao menos quatro pessoas toparam o desafio e conseguiram comer até o fim o lanche com a aranha. Como recompensa, cada um levou para casa uma camiseta do restaurante.