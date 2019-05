Aprenda a receita do hambúrguer campeão da Heinz

A Heinz realizou nos últimos meses seu primeiro evento proprietário, o HeinzBurger. O concurso, que foi em busca do melhor hambúrguer caseiro de São Paulo, revelou o participante Rafael Soares com o hambúrguer vencedor “Seu Mina”. A receita adaptada já se encontra disponível no cardápio das hamburguerias Buddies, Fresto, Raw Burguer e ‘O’Burguer, até o dia 12 de dezembro. Agora, se você ficou curioso para experimentar o hambúrguer campeão, além de dar um pulo na lanchonete mais próxima, você pode tentar fazer em casa. A VIP conseguiu a receita do sanduíche completo para você:

Seu Mina Burger

Ingredientes:

• Pão com Gergelim

• Blend (40% Costela Bovina, 30% Peito Bovino e 30% Acém)

• Queijo Prato

• Presunto Parma

• Ketchup Heinz Jalapeño

• Salsão

• Salsinha

• Açúcar Mascavo

• Curry

• Manteiga

• Sal

* Pimenta do Reino

Preparo:

• Em uma panela, coloque um pote de Ketchup Heinz Jalapeño 397g; 2 colheres de sopa de açúcar mascavo; 1 colher de chá de curry; 1 talo de salsão e salsinha bem picados;

• Misture bem os ingredientes em fogo baixo por cerca de 10min, até que todos os ingredientes se dessolvam; reserve na geladeira;

* Pré aqueça o forno em 180º e asse 3 fatias do presunto parma até que fiquem crisp;

* Blend composto de 40% de costela bovina; 30% de peito bovino e 30% de acém; porcione hamburguers de 180grs;

* Tempere com sal e pimenta do reino a gosto; de preferência moídos na hora;

* Após virar seu burger, cubra com duas fatias de queijo prato e abafe para que derreta por completo;

* Reserve o burger para que a carne descanse; aqueça o pão com um pouco de manteiga e, depois, passe um generosa quantidade do molho Heinz que foi preparado lá no início;

*Monte e devore (Batatas são sempre uma ótima companhia.)

HeinzBurger

Rafael Soares com o hambúrguer vencedor "Seu Mina"

A plataforma online foi lançada com o intuito de incentivar apaixonados por hambúrguer a apresentar receitas criativas. Foram cadastradas inúmeras receitas que ficaram abertas para voto popular durante um mês. O hotsite recebeu mais de 76 mil acessos, computou quase 15 mil votos, e revelou 10 finalistas que foram convidados a passar pela avaliação de um júri técnico composto por especialistas, representantes de 6 grandes hamburguerias de São Paulo. As avaliações aconteceram como base em atributos como sabor, apresentação, criatividade na combinação dos ingredientes, pontualidade e organização.