Hábitos saudáveis podem reduzir em 40% risco de câncer

São Paulo – Todo mundo sabe que cuidar da alimentação e fazer algum tipo de esporte são fundamentais para uma vida mais saudável. Tais práticas inclusive reduzem o surgimento de muitas doenças.

Uma descoberta recente divulgada nesta semana no encontro Anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2018, um dos maiores congressos sobre oncologia do mundo que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, apontou que cuidar da alimentação e praticar algum tipo de atividade física podem também diminuir em até 40% o risco de surgimento do câncer.

Além das novas opções de tratamento, o encontro destacou a importância de um estilo de vida saudável. Segundo Renata Cangussu, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas, a combinação dieta e atividade física é uma medida preventiva extremamente eficaz e que está ao alcance das pessoas.

“A rotina de comer bem e se exercitar regularmente podem diminuir a mortalidade em também 40% dos casos”, afirmou a médica em nota. Segundo ela, outras duas recomendações indicadas no congresso são: redução do consumo de álcool e uso do protetor solar.

De acordo com a especialista, o álcool está associado ao aparecimento de pelo menos sete tipos de cânceres diferentes. Portanto, controlar a ingestão de bebidas alcoólicas é muito importante.

Além disso, é fundamental usar protetor solar e evitar sessões de bronzeamento artificial. “Vale destacar que o melanoma é um câncer de pele grave, o segundo mais frequente em mulheres jovens com menos de 30 anos”, disse Renata.