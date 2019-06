Há vida sem Galaxy ou iPhone: conheça boas opções de smartphones

Google Pixel 3

A maior vantagem do smartphone do Google, que não está à venda no Brasil, é a promessa da companhia de equipá-lo sempre com a melhor versão do Android, que recebe ainda até 2021 todas as atualizações em primeira mão. Com 5,5 polegadas, a tela pode frustrar quem se acostumou às dimensões maiores de um Galaxy. A câmera frontal oferece resolução de 12,2 megapixels e a ferramenta Night Sight permite ótimos cliques mesmo com pouquíssima luz. A partir de US$ 599,00, store.google.com

Huawei P30 Pro

Câmera de respeito, boa performance, bateria que cumpre o prometido e um design elegante são os principais atributos do aparelho, agora vendido no Brasil. Ele se vale de uma lente SuperZoom, uma câmera de 40 megapixels, uma lente grande-angular de 20 megapixels e uma câmera chamada HUAWEI TOF para registrar fotografias que não devem nada às dos novos iPhones e companhia – a câmera frontal tem 32 megapixels. Destaque ainda para o corpo duplo de vidro curvo e o display de 6,47 polegadas, que permite excelente visualização de 16,7 milhões de cores e tem proteção contra respingos repentinos ou gotas de água. Roda com o sistema operacional Android, do Google. Como Donald Trump proibiu companhias americanas de fechar negócios com a fabricante chinesa e o Google acatou, não se sabe se a decisão poderá afetar os consumidores. R$ 5.499, http://www.pontofrio.com.br

OnePlus 7 Pro

O aparelho da empresa chinesa também mira os fanáticos por fotografia. Sua câmera principal é tripla, tem 48 megapixels de resolução e zoom óptico de 3 vezes. A tela mede 6,67 polegadas, há 256 GB de capacidade e a promessa de carregamento completo da bateria em apenas 20 minutos – e não é preciso desligar o aparelho para obter essa velocidade. O reconhecimento da impressão digital para desbloqueio também é rápido: demora só 0,21 segundo. A partir de US$ 669, http://www.oneplus.com

LG V40 THINQ

A LG conseguiu o barulho esperado com seu smartphone equipado com cinco câmeras, não disponível no Brasil. Três delas se encontram na parte de trás e duas na frente. As três primeiras, uma normal de 12 megapixels, uma Telephoto Zoom com a mesma resolução e uma grande-angular de 16 megapixels, podem ser acionadas ao mesmo tempo e basta escolher a fotografia que mais agradou. Uma das câmeras frontais permite clicar selfies com abertura de 90° – ou seja, permite agrupar muita gente na foto sem cortar ninguém. A tela mede 6,4 polegadas e a memória interna é de 64 GB. A partir de US$ 899, http://www.lg.com