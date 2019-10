Guns N’ Roses prepara retorno com formação original e turnê

São Paulo – Depois de um hiato de mais de vinte anos, o Guns N’ Roses deve se reunir em sua formação clássica durante festival Coachella, na Califórnia, em abril de 2016.

A confirmação dos rumores foi dada pelo site da revista Billboard.

De acordo com a publicação, além da apresentação no festival, a banda está negociando uma turnê por mais de 25 estádios na América do Norte no próximo ano. Um dos primeiros shows deve ocorrer em Las Vegas, também em abril.

Axl Rose, Slash e companhia estão pedindo mais de US$ 3 milhões por show, segundo a revista. Os ingressos provavelmente serão vendidos entre US$ 250 e US$ 275.

Os boatos sobre a reunião ganharam força nos últimos dias após o site oficial colocar em destaque o logotipo antigo do grupo.

Fora isso, um vídeo com imagens do último show da banda com a presença de Slash tem sido exibido nos EUA antes do filme Star Wars: O Despertar da Força.

A informações sobre o retorno ainda não foram oficializadas nos canais da banda. Especula-se que o anúncio será feiro no dia 5 de janeiro.

Slash deixou o Guns N’ Roses em 1996, após 11 anos na banda. Seguiu carreira solo e lançou diferentes projetos, incluindo o Slash’s Snakepit, Velvet Revolver e o Kings of Chaos.

A última apresentação da banda com sua formação clássica, que inclui Axl e Slash, ocorreu em julho de 1993, no estádio do River Plate, em Buenos Aires.