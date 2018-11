Guitarrista do Aerosmith se recupera após ser hospitalizado em Nova York

O guitarrista do grupo de rock americano Aerosmith, Joe Perry, foi hospitalizado na noite de sábado, minutos depois de tocar no show de Billy Joel no Madison Square Garden de Nova York.

Aos 68 anos, Joe Perry se sentiu mal, com dificuldade de respirar, logo após deixar o palco, informou seu assessor de imprensa à AFP.

Neste domingo, ele ainda estava internado, acrescentava o porta-voz, que indicou que o roqueiro estava acordado e se comunicando.

O guitarrista cancelou um show previsto para este domingo na Flórida, mas “deveria retomar sua turnê no final deste mês”.

As causas exatas do mal-estar não foram detalhadas.