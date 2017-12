Guillermo del Toro é indicado ao Globo de Ouro de melhor diretor

Los Angeles, Estados Unidos – O cineasta mexicano Guillermo do Toro foi indicado nesta segunda-feira ao Globo de Ouro de melhor diretor pelo filme “A Forma da Água”, informou a Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (HFPA).

Del Toro e a roteirista Vanessa Taylor também receberam uma indicação ao prêmio de melhor roteiro, categoria em que terão como concorrentes “The Post: A Guerra Secreta”, “Lady Bird: É Hora de Voar”, “Três Anúncios Para um Crime” e “A Grande Jogada”.

“A Forma da Água” sai como um dos favoritos na temporada de prêmios, já que lidera as indicações dos Critics’ Choice Awards (com 14) e aparece na lista de melhores filmes do ano do American Film Institute (AFI).

Protagonizado por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer e Michael Stuhlbarg, o filme narra a história de amor entre uma mulher muda e uma criatura marinha nos Estados Unidos no ano de 1962, com a estética de fantasia tão característica de seu autor.

A produção, uma carta de amor ao cinema, pode render a Del Toro sua segunda indicação a um Oscar. Em 2006, o cineasta concorreu ao prêmio de melhor roteiro original pelo filme “O Labirinto do Fauno”.