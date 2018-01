Guillermo del Toro dedica indicações a jovens cineastas latinos

Los Angeles – Guillermo del Toro, diretor de “A Forma da Água”, filme que recebeu mais indicações ao Oscar, com 13, dedicou o sucesso de sua obra a “todos os jovens cineastas” latinos.

“É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui com um filme que é fiel às minhas convicções e às imagens que amo desde a infância”, disse o cineasta mexicano em um comunicado.

“Agradeço à Academia e a meus colegas de profissão por sua amável disposição para ‘A Forma da Água’. Divido estas indicações com todos os jovens cineastas no México e na América Latina que têm suas esperanças no cinema e na história íntima da sua imaginação”, ressaltou Del Toro.

Em sua conta oficial do Twitter, o cineasta acrescentou: “Obrigado à academia e aos meus colegas por este momento de alegria em uma viagem de 25 anos como contador de histórias”.

A obra de Del Toro ficou hoje à frente de títulos como “Dunkirk”, com oito indicações, e “Três Anúncios Para um Crime”, com sete.

A fantasia romântica do cineasta mexicano concorre às estatuetas de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz (Sally Hawkins), melhor ator coadjuvante (Richard Jenkins), melhor atriz coadjuvante (Octavia Spencer), melhor roteiro original (Del Toro e Vanessa Taylor), melhor fotografia (Dan Laustsen), melhor figurino (Luis Sequeira) e melhor edição (Sidney Wolinsky).

O filme, que conta a história de amor entre uma mulher muda e uma criatura marinha, na época da Guerra Fria e com a estética de conto de fadas característica de seu autor, também foi indicado aos prêmios de melhor trilha sonora original (Alexandre Desplat), melhor design de produção, melhor edição de som e melhor mixagem de som.

“A Forma da Água” foi vencedor do Globo de Ouro de melhor diretor e melhor trilha sonora original.