Guia Michelin: conheça os restaurantes estrelados da Califórnia

Como se fosse necessária mais uma prova de que a Califórnia se tornou o centro do universo alimentar dos Estados Unidos: o Guia Michelin historicamente concede suas famosas estrelas apenas uma vez por ano, mas, em novembro passado, o guia internacional de restaurantes derramou suas estrelas sobre a Baía de São Francisco. Sete meses depois, o Guia Michelin decidiu premiar todo o estado.

Em cerimônia realizada em Huntington Beach, na segunda-feira, o Guia Michelin de 2019 anunciou suas estrelas inaugurais, incluindo premiações atualizadas para São Francisco. Existem agora sete restaurantes três estrelas no estado da Califórnia, e todos eles estão em São Francisco ou Napa Valley. O número é inferior ao de 2018, mas o total de restaurantes com estrelas aumentou para 90. O novo guia inclui restaurantes em Los Angeles, Monterey, Orange County, Sacramento, San Diego e Santa Bárbara.

O guia traz 14 restaurantes com duas estrelas, divididos entre São Francisco e Los Angeles. Os novos com duas estrelas incluem o N/naka, um restaurante kaiseki em Culver City; o Providence, um templo de peixes em Los Angeles; e o Campton Place, o raro restaurante indiano com duas estrelas. O Saison, um restaurante de São Francisco com cardápio de degustação de US$ 298, caiu de três para duas estrelas.

Confira os vencedores da Califórnia do Guia Michelin. (Um asterisco indica uma nova entrada no guia).

Três Estrelas

Atelier Crenn, São Francisco Benu, São Francisco The French Laundry, Yountville Manresa, Los Gatos Quince, São Francisco The Restaurant at Meadowood, St. Helena Single Thread, Healdsburg

Duas Estrelas

Acquerello, São Francisco Baumé, Palo Alto Californios, São Francisco Campton Place, São Francisco* Coi, São Francisco Commis, Oakland Lazy Bear, São Francisco n/naka, Los Angeles* Providence, Los Angeles* Saison, São Francisco Somni, Los Angeles* Sushi Ginza, Los Angeles* Urasawa, Los Angeles* Vespertine, Los Angeles*

Uma Estrela

Addison, San Diego* Al’s Place, São Francisco Angler, São Francisco* Aster, São Francisco Auberge du Soleil, Rutherford Aubergine, Monterey* Bar Crenn, São Francisco Birdsong, São Francisco Bistro Na’s, Los Angeles* Bouchon, Yountville Chez TJ, Mountain View Commonwealth, São Francisco CUT, Los Angeles* Dialogue, Los Angeles* Farmhouse Inn & Restaurant, Forestville Gary Danko, São Francisco Hashiri, São Francisco Hana Re, Orange County* Harbor House, Wine Country* Hayato, Los Angeles* In Situ, São Francisco Ju-ni, São Francisco Kali, Los Angeles* Kato, Los Angeles* Keiko à Nob Hill, São Francisco Kenzo, Wine Country Kin Khao, São Francisco Kinjo, São Francisco The Kitchen, Sacramento* La Toque, Napa Le Comptoir, Los Angeles* Lord Stanley, São Francisco Luce, São Francisco Madcap, Marin Madera, Peninsula, Menlo Park Madrona Manor, Wine Country Maude, Los Angeles* Maum, São Francisco Michael Mina, São Francisco Mister Jiu’s, São Francisco Mori Sushi, Los Angeles* Mourad, São Francisco Nico, São Francisco Nozawa Bar, Los Angeles* Octavia, São Francisco Omakase, São Francisco Orsa & Winston, Los Angeles* Osteria Mozza, Los Angeles* Plumed Horse, Saratoga The Progress, São Francisco Protégé, Palo Alto Q Sushi, Los Angeles* Rasa, Burlingame Rich Table, São Francisco Rustic Canyon, Los Angeles Shibumi, Los Angeles* Shin Sushi, Los Angeles* Shunji, Los Angeles* Sons & Daughters, São Francisco Sorrel, São Francisco* SPQR, São Francisco Spruce, São Francisco State Bird Provisions, São Francisco Sushi Yoshizumi, Peninsula Taco Maria, Orange County* The Village Pub, Peninsula Trois Mec, Los Angeles* Wako, São Francisco Wakuriya, Peninsula