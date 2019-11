Gugu Liberato está na UTI após acidente em casa

São Paulo — O apresentador Gugu Liberato, da Rede Record, está internado desde a quarta-feira (20) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em observação da equipe médica após sofrer uma queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

De acordo com a assessoria de imprensa do apresentador, informações que circularam sobre a suposta morte de Gugu são inverídicas.

“Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas”, afirma a assessoria.

Segundo o Jornal Nacional, o apresentador caiu de uma altura de 4 metros e, no momento, estava acompanhado da mãe dos seus filhos, Rose Miriam.

De acordo com o comunicado oficial, a família do apresentador chegou a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira (21) para conversar com os médicos. O boletim oficial sobre o estado de saúde de Gugu será divulgado apenas na sexta-feira (22), primeiramente para os familiares.