Guarujá tem churrasco de frutos do mar no estilo pé na areia

Umas das principais tendências gastronômicas para 2020 é o churrasco de frutos do mar. Enquanto muitos restaurantes de praia ainda insistem no camarão a dorê ou preparado no fogo puxado no alho e azeite (nada contra, claro), o restaurante Mar Casado, do Sofitel Guarujá Jequitimar, no litoral sul de São Paulo, sai na frente com um menu feito 100% na brasa.

Aos finais de semana, no horário do almoço, é possível fazer reserva para um incomparável churrasco pé na areia. Lagostas, camarões, peixes e também carne vermelha são preparados na churrasqueira instalada ao lado da área da piscina do resort de luxo.

“A região do Guarujá é conhecida pela pesca e frutos do mar fartos. Como o churrasco é algo tradicional do brasileiro, tivemos a ideia de unir esses dois pontos e criar algo novo para a região com um cardápio exclusivo criado pelo o Chef Patrick Ferry que privilegia frutos do mar frescos e grelhados”, explica Márcia Miranda, gerente operacional, à coluna.

Conhecemos o restaurante, que foi inspirado no estilo caiçara e faz uma deliciosa conexão entre gastronomia e ambiente praianos. No espaço com 50 lugares cobertos e ao ar livre, a vista privilegiada da junção das praias de Pernambuco e Mar Casado impressiona.

Restaurante Mar Casado: na beira do mar

Para comer até com os olhos

Os detalhes à mesa também surpreendem. A louça Germer, da coleção Giverny com inspirações da cidade francesa Giverny para o pintor impressionista Claude Monet, faz toda diferença.

O atendimento, como do garçom Rodrigo Santana, é perfeito para auxiliar os clientes mais indecisos. Afinal, não é fácil escolher entre as opções de entradas, como, por exemplo, o Cevicce de peixe do dia com suco de limão, abacate, cebola roxa, gengibre, pimenta de cheiro, alho e coentro, por R$39. Também tem saladas, a partir de R$39, e Casquinha de Siri, por R$31.

Na brasa, os principais são Filé Mignon, a R$96, Salmão, Robalo e Bacalhau, a R$97 cada, Camarão Pistola, a R$139, e Lagosta, a R$260 por pessoa. Todos os pratos são fartos e acompanham arroz, legumes grelhados ou batatas fritas, farofa de banana da terra com castanhas e vinagrete. Em datas específicas, o cardápio ganha preços especiais.

Para beber

Além de drinks, como Gin Tônica, a partir de R$49, os vinhos harmonizam muito bem. O Château Bleu de Mer Rosé, por R$155, cujo lema é “A elegância dos vinhos do sul da França”, e o Felinos Chardonnay Mendoza Argentina, com aromas de frutas tropicais maduras, amanteigado e mel, a R$180, são bons rótulos para agregar à experiência.

Teste em casa

À coluna, Jailson Farias, cozinheiro responsável pelos preparos, revelou alguns segredinhos do tempero especial do churrasco de frutos do mar para quem pretende fazer um teste em casa. Junte tomilho, alecrim, azeite, vinho branco e alho para marinar o camarão, de 5 a 8 minutos, e a lagosta, por 10 minutos.

Serviço

Sofitel Guarujá Jequitimar

Local: Av Marjory da Silva Prado, 1100 – Praia de Pernambuco CEP 11444-000 – Guarujá/SP

Reservas: (13) 2104-2000 ou sofiteljequitimar@sofitel.com