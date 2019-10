Grupos da Copa do Mundo de Rugby 2019 já foram definidos

A Copa do Mundo de Rugby acontece apenas em 2019, porém já sabemos quais serão os principais jogos da fase de grupos da competição.

Em sorteio realizado em Kyoto, no Japão, foram definidos os participantes dos quatro grupos da Copa do Mundo, sem muitas surpresas uma vez que mesmo antes mesmo do sorteio já se sabia que uma chave seria mais desequilibrada, com três seleções membros do “top-9” mundial.

Dessa forma, o grupo da morte foi o grupo C, que conta com Inglaterra, França e Argentina, além de primeiro classificado das Américas e do segundo da Oceânia. Os britânicos buscam redenção na principal competição do rugby mundial, já que na última edição da Copa do Mundo — que aconteceu na Inglaterra — foram eliminados na fase de grupos após ficarem no grupo da morte, naquela ocasião com Austrália e Gales.

–

Já os outros grupos contam com claros favoritos para avançar para a próxima fase (os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata a mata). No grupo A, a cabeça de chave Irlanda irá travar duelo histórico com a Escócia, com os donos da casa, Japão, correndo por fora buscando surpreender. No grupo B o maior clássico do rugby mundial está marcado com o jogo entre Nova Zelândia e África do Sul. Ja no grupo D Austrália e Gales reeditam confronto da última Copa do Mundo.

A edição de 2019 marca a primeira vez que a Copa do Mundo não é disputada em um dos países “clássicos” do esporte, um grande avanço da World Rugby — orgão que gere o esporte no mundo — em busca da popularização da modalidade no mundo. Como donos da casa, o Japão busca surpreender e irá buscar voos maiores após a icônica vitória ante a África do Sul no Copa do Mundo de 2015.