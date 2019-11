Grifes pegam carona com as montadoras

Embaixador da Mercedes-AMG, o estilista Ricardo Almeida, cuja quilometragem no mercado da moda é de 35 anos, lançou no dia 13 uma coleção cápsula em parceria com a montadora alemã.

Ela é composta por cinco produtos, pensados para o verão, que procuram refletir a tecnologia, o design e o lifestyle associados à montadora, vinculada à Mercedes-Benz e responsável pelos modelos de alta performance do grupo. Há camisetas de algodão com estampas em alta definição, uma blusa de gola rulê e uma com capuz, além de uma calça (os preços variam de R$ 479 a R$ 899).

“Os veículos AMG têm design arrojado e são fabricados e customizados de acordo com as necessidades individuais de cada cliente”, elogiou Almeida. “Isso tudo se relaciona muito com o meu trabalho”.

Peça Ricardo Almeida Peça Ricardo Almeida

Peça Ricardo Almeida Peça Ricardo Almeida

Novata na Fórmula E, cujos bólidos são movidos exclusivamente a energia elétrica, a Porsche se associou à Hugo BOSS. A grife foi escolhida para vestir a equipe da montadora e apresentou uma collab que inclui costumes de lã fria nas cores cinza e vermelha, camisas polo e sneakers.

Lançadas no Brasil em novembro, as peças estão à venda na flagship do JK Iguatemi, na loja virtual Farfetch e no 365, e-commerce do grupo Iguatemi.

Hugo BOSS: parceria com a Porsche Hugo BOSS: parceria com a Porsche

–

Também em novembro, a Ferrari anunciou uma parceria com a Giorgio Armani. O objetivo da marca de roupas, como o de todas que aceleram nesse mesmo caminho, é sair da zona de conforto e mirar novos consumidores – para as montadoras é uma forma de aumentar a presença nas ruas. A Armani deverá produzir uma linha de vestuário com a chancela da Ferrari e vestir seus atletas.

A grife Ermenegildo Zegna está costurada com a Maserati desde 2014, quando as duas marcas se uniram para criar um interior exclusivo para o modelo Quattroporte. Ele trazia acabamentos com tecidos clássicos da grife e um kit exclusivo com 19 peças que combinavam com o carro. A parceria também deu origem a pequenas coleções.