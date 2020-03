Grifes de luxo ajudam no combate à propagação do coronavírus

Marcas de luxo costumam dedicar parte de sua receita e considerável esforço de marketing no apoio a causas culturais, sociais e ambientais. Para ficar em um exemplo recente, logo depois do incêndio na catedral de Notre Dame, em Paris, os grupos LVMH e Kering anunciaram a doação de 300 milhões de euros para projetos de reconstrução. Com a crise causada pelo surto de coronavírus, algumas grifes estão agora direcionando esforços para ajudar a impedir a propagação da doença.

A Bulgari, marca centenária de joias fundada em Roma, fez uma doação ao departamento de pesquisa do hospital Lazzaro Spallanzani, onde uma equipe formada por três pesquisadoras – Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti – conseguiu isolar o vírus em menos de 48 horas. A quantia não foi divulgada, mas permitiu a aquisição de um microscópio de ultima geração, fundamental para os estudos, de valor estimado em 100 mil euros.

A Dolce & Gabbana, outra grife italiana, anunciou também uma doação para desenvolvimento de pesquisas para a Universidade Humanitas, em Milão, na Itália, um dos centros de estudo do coronavírus. “Apoiar pesquisas científicas é um dever moral para nós. Esperamos que nossa contribuição ajude a resolver esse dramático problema”, disseram, em comunicado, os fundadores da marca Domenico Dolce e Stefano Gabbana. O norte da Itália tem sido uma das regiões mais afetadas pela covid-19.

As doações acontecem mesmo em um momento de forte prejuízo para o setor. O segmento de luxo sofreu uma queda de 23% e perdas de 152 bilhões de dólares, segundo o índice MSCI Europe Textiles, Apparel & Luxury Goods, que mede as ações das principais empresas nos 15 maiores mercados. Para as marcas, investir em filantropia é uma questão de imagem, claro. Mas as ações também podem ajudar os mercados a se recuperar, principalmente a China, maior país consumidor hoje de itens de luxo, junto com os Estados Unidos.

Acompanhe as principais ações das marcas de alto consumo na luta contra o coronavírus.

Moncler — 10 milhões de euros

A marca conhecida pelas clássicas jaquetas acolchoadas destinou o montante para a construção de um novo hospital em Milão, com 400 vagas de terapia intensiva. “Milão é uma cidade que já nos deu muito. Não podemos abandoná-la nesse momento”, disse Remo Ruffini, CEO da marca.

LVMH — 2,2 milhões de dólares

O maior grupo de luxo do mundo fez a doação para a Cruz Vermelha na China, em janeiro. O conglomerado prometeu ainda mais ajuda para a compra de suprimentos médicos. Em março, anunciou que as linhas de produção de cosméticos de suas marcas iriam fabricar álcool em gel, item essencial para higienização preventiva, e encomendaria 40 milhões de máscaras da China para distribuir na França.

Grupo Richemont — 1,4 milhão de dólares

O grupo suíço de relojoaria, que tem em seu portfólio Cartier, Montblanc, Panerai, Van Cleef & Arpels e Chloé, prometeu a doação para a China, sem especificar para que medidas. As vendas do conglomerado na região da Ásia já haviam sido comprometidas no ano passado pelos protestos em Hong Kong.

Giorgio Armani — 1,25 milhão de euros

O estilista Giorgio Armani destinou a verba para ajuda doméstica, para diversos hospitais e instituições no norte da Itália

Kering – 3 milhões de dólares

O grupo de luxo, com grifes como Gucci, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen, destinou 1 milhão de dólares para a Cruz Vermelha da China. Também doou 2 milhões de dólares para ações diversas na França, como a compra de 3 milhões de máscaras de proteção da China. Também teria destinado verba não especificada para um fundo de pesquisas do Instituto Pasteur.

Hermès — 700.000 dólares

A grife francesa, ainda sob controle familiar, está apoiando a Fundação Soong Ching Ling, que apoia os médicos que estão combatendo a doença na China

Donatella Versace — 200 mil euros

A diretora artística da Versace e sua filha fizeram a contribuição ao hospital San Rafaelle, de Milão, que sofria superlotação de pacientes infectados pelo coronavírus.