Grife italiana cria hotel inspirado em contos de fadas

São Paulo – A grife italiana Moschino abriu um hotel surreal e onírico no centro de Milão. Trata-se do Maison Moschino, inspirado no mundo lúdico dos contos de fadas e que ocupa uma antiga estação de trem com arquitetura neoclássica.



Em uma reinterpretação original, o Maison Moschino tem quatro andares onde se espalham os 65 quartos. Neles, são contadas 16 fábulas diferentes, que vão desde Chapeuzinho Vermelho (foto) à Alice no País das Maravilhas. Eles representam, na opinião da grife, "visões sensuais de uma surreal diversidade".



"Altamente imaginativos e excêntricos, nós criamos esses espaços para inspirar a mente, enquanto o corpo descansa", diz a Moschino, em seu site. Quem assina o design do local é Rossella Jardini, em colaboração com Jo Ann Tan. Para se hospedar nesse hotel, o turista terá de desembolsar cerca de 400 euros por diária.

