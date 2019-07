Gravadora Motown faz 60 anos e lança álbum histórico

Para comemorar os 60 anos, a gravadora Motown lança uma nova compilação Greatest Hits, com 60 faixas de sua influente e marcante história. No Brasil, chegará nos formatos digital e físico. Os 3CDs e a versão digital do álbum trazem lendários artistas da Motown, incluindo The Supremes, Marvin Gaye, Temptations, Four Tops, Stevie Wonder, Diana Ross, The Jackson 5 e Lionel Richie. Uma versão com 2 LPs apresentará uma lista reduzida de faixas.

O novo lançamento complementa neste ano uma infinidade de outras atividades que celebram os 60 anos da gravadora que definiu uma cultura. Há sessenta anos, em 12 de janeiro de 1959, um jovem compositor afro-americano chamado Berry Gordy fundou a Tamla Records, com um empréstimo de 800 dólares de sua família, marcando o nascimento da Motown Records Corporation. Com um som que se tornou uma das realizações musicais mais significativas e uma impressionante história de sucesso do século 20, a música atemporal da Motown continua a ser acolhida por todas as gerações.

Durante sua era clássica – a cena musical seminal dos anos de 1960 -, os artistas da Motown estiveram entre os mais populares.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.