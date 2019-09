Grace and Frankie é renovada para sétima e última temporada na Netflix

A série de comédia Grace and Frankie acaba de ser renovada para a sétima e última temporada. De acordo com o anúncio feito pela Netflix nesta quarta-feira, (4), a produção continuará sendo protagonizada por Jane Fonda, 81 anos, e Lily Tomlin, 80 anos.

A série fala da vida de duas amigas de mais de 70 anos que passam a morar juntas após descobrirem que seus maridos são gays e que eles decidiram se casar. No serviço de streaming da Netflix, as cinco primeiras temporadas estão disponíveis.

Segundo o site The Hollywood Reporter, Grace and Frankie terá, ao todo, 94 episódios — a sétima temporada contará com 16 — e alcançará o posto de série mais duradoura na história das produções originais da Netflix. Até o momento, a recordista era Orange is The New Black.

“Nós estamos encantadas, mas com o coração partido ao saber que Grace and Frankie vai voltar para sua temporada final. Somos muito gratas que nossa série abordou temas que realmente conversam com a nossa geração”, disseram as atrizes Fonda e Tomlin, em um comunicado.

A sexta temporada de Grace and Frankie está prevista para estrear na Netflix em janeiro de 2020 e a sétima e última, deve chegar no ano seguinte.

Confira o trailer da 5ª temporada, já disponível no serviço de streaming: