Google homenageia Georges Méliès com primeiro doodle em realidade virtual

São Paulo – Há 106 anos, “A Conquista do Polo”, filme do cineasta e ilusionista francês Georges Méliès estreava nos cinemas. Para celebrar a data e homenagear um dos fundadores da sétima arte no mundo, o Google criou o primeiro doodle em realidade virtual.

Desenvolvido pelo Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture e pela Cinémathèque Française, o vídeo, batizado de “Back to the Moon”, referência a um dos mais famosos filmes de Méliès – “Viagem à Lua” -, pode ser assistido em 360 graus e conta a história e as invenções do cineasta com imagens animadas.

Méliès nasceu em 1861 em Paris e morreu aos 76 anos na mesma cidade. Junto com os irmãos Lumière, ele é considerado um dos inventores do cinema e criador dos gêneros fantasia e ficção científica nas telonas.

Ele foi o primeiro diretor a usar efeitos especiais em seus filmes. Além de cineasta, Méliès foi ilusionista, cenógrafo e ator. Le voyage dans la Lune, de 1902, e Voyage à travers l’impossible, de 1904, estão entre suas produções mais importantes.

Na França, o Prêmio Méliès consagra o melhor filme de língua francesa todos os anos.

Assista ao filme “Back to the Moon”: