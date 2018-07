Google homenageia Athos Bulcão com doodle interativo

Fundação celebra o centenário de Athos Bulcão Em 2 de julho de 2018 Athos Bulcão completaria 100 anos. Para celebrar a data, a Fundação Athos Bulcão convida amigos, parceiros e seus admiradores para abertura de uma exposição e lançamento de novos múltiplos de arte, no dia 7 de julho, das 16h às 19h. Entre os lançamentos, estão o móbile, projeto do arquiteto Marcelo Berquó, e o conjunto de copos Igrejinha, uma homenagem à obra mais conhecidas do artista. Uma nova edição de lenços, produzida exclusivamente para o centenário, será vendida junto com o azulejo comemorativo. Na programação do evento, teremos a abertura da exposição, com fotos de renomados fotógrafos da cidade, parceiros da Fundathos. A Fundação Athos Bulcão fica na CLS 404, Bloco D, loja 01, Brasília – DF. No dia 7 de julho, sábado, o atendimento ao público não sofre alteração. Informações: (61) 3322-7801. #AthosBulcão #AthosBulcao #Fundathos

