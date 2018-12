Google divulga lista de “tendências” de 2018 com Bolsonaro no Top 10

San Francisco – O presidente eleito Jair Bolsonaro foi uma das “tendências” no motor de buscas do Google em nível global neste ano de 2018, segundo a lista “Google Trends” divulgada nesta quarta-feira pela empresa americana.

A lista elaborada anualmente pelo motor de busca mais utilizado do planeta – calcula-se que cerca de 92% das pesquisas na internet são feitas através do Google – não faz referência aos termos mais procurados, mas àqueles que são “tendência”, ou seja, os que mais cresceram durante os últimos 12 meses.

Bolsonaro foi uma das dez pessoas que despertaram mais interesse este ano, uma categoria que foi liderada pela atual esposa do príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, com quem ele se casou em maio.

Também foram personalidades de destaque este ano o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos Brett Kavanaugh, os atores Sylvester Stallone, Demi Lovato e Logan Paul, e a personalidade televisiva Khloe Kardashian, entre outros.

Entre as personalidades do mundo dos esportes, o Top 10 incluiu o nome do brasileiro Philippe Coutinho, jogador do Barcelona e da seleção; Tristan Thompson, jogador de basquete da NBA; a esquiadora americana Lindsey Vonn, e o lutador de MMA Conor McGregor.

A Copa do Mundo de futebol realizada na Rússia, os furacões Florence e Michael, o casamento real no Reino Unido, as eleições legislativas nos EUA, a greve de caminhoneiros no Brasil e o processo de confirmação de Kavanaugh para o Supremo americano foram também eventos “tendência” de 2018 no Google.

Os internautas também recorreram ao buscador digital para se informar sobre as mortes de famosos em 2018, e os destaques foram o músico sueco Avicii, o rapper americano Mac Miller, o escritor e editor de histórias em quadrinhos Stan Lee, o chef americano e apresentador de televisão Anthony Bourdain, o físico inglês Stephen Hawking e a cantora Aretha Franklin.

Quanto ao mundo do espetáculo, as maiores “tendências” do cinema foram “Pantera Negra”, “Deadpool 2”, “Venom”, “Bohemian Rhapsody” e “Nasce uma Estrela”, enquanto na televisão ficaram entre os destaques a novela brasileira “Segundo Sol” e as séries de plataformas de streaming “Altered Carbon”, “A Maldição da Residência Hill” e o remake de “Perdidos no Espaço”.