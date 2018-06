Google celebra Dia dos Namorados com casal de preguiças

São Paulo – Como de praxe, o Google costuma sempre celebrar datas importantes com algum doodle que faça referência ao acontecimento do dia. Neste 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil, um casal de preguiças foi usado para lembrar a data.

Diferente do resto do mundo, o Brasil é o único país que comemora o Dia dos Namorados em junho e não em 14 de fevereiro, no Valentine’s Day. A explicação para isso é puramente comercial, embora 12 de junho seja véspera do Dia de Santo Antonio, conhecido como santo casamenteiro.

Em 1948, depois de uma ação comercial feita por João Doria, pai do ex-prefeito de São Paulo, a uma famosa rede de varejo da época, ficou instituído que 12 de junho seria então o dia dos apaixonados no Brasil e é assim há 70 anos.

Naquela época, a ação foi feita porque junho era um mês relativamente fraco em vendas para o comercio do país. Atualmente, o Dia dos Namorados está entre as melhores datas de vendas do varejo no Brasil, perdendo apenas para Dia das Mães, Natal e Dia dos Pais.