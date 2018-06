Goleiro do Egito é o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa

O goleiro egípcio Essam El Hadary se tornou, aos 45 anos, o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, após ser escalado como titular contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira.

O Egito foi eliminado depois das derrotas para Rússia (3-1) e Uruguai (1-0) no Grupo A. O técnico argentino Héctor Cúper optou pela escalação de El Hadary, que era reserva, no jogo de despedida.

Desta maneira, o goleiro vai superar o recorde do colombiano Faryd Mondragón, também goleiro, que jogou uma partida na Copa do Mundo do Brasil-2014 aos 43 anos.