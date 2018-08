Gol de CR7 contra a Juventus é eleito o mais bonito da temporada pela Uefa

Redação Central – O gol de bicicleta marcado pelo atacante português Cristiano Ronaldo, no dia 11 de abril deste ano, na vitória do Real Madrid sobre a Juventus por 3 a 0, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, foi eleito pelos usuários do site da Uefa o mais bonito da última temporada.

Na ocasião, o craque ainda defendia a equipe da Espanha e foi ovacionado pelos torcedores do adversário, que o contratou nesta temporada. A acrobática finalização foi feita aos 19 minutos do segundo tempo e representou o segundo gol dos futuros bicampeões europeus.

⚽️ E o vencedor é…. @Cristiano! 😮 🔥 Todos os detalhes sobre a votação do Golo da Época no site da UEFA#UEFAawards pic.twitter.com/SLFDDZNeAs — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 28, 2018

O lance venceu a enquete feita pela Uefa com sobras, ao receber 197.496 votos, entre os usuários do site da entidade. A segunda colocação foi com o meia francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, em jogo com o RB Leipzig, pelas quartas da Liga Europa, com 35.558 votos.

A atacante espanhola Eva Navarro terminou a disputa em terceiro lugar, com 23.315 votos para o gol que marcou pela seleção da Espanha, contra a Alemanha, na final do Campeonato Europeu feminino sub-17.

O único brasileiro que buscava o prêmio era o pivô Elisandro, por lance protagonizado na final da Copa da Uefa de futsal, o principal torneio do continente na modalidade, em que a equipe que defende, a Inter Movistar, da Espanha, venceu o Sporting, de Portugal, por 5 a 2.

O número de votos que o ex-Carlos Barbosa, São Paulo, Corinthians, Intelli, entre outros, recebeu, não foi divulgado pela Uefa.