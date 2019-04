Godiva Cafe está entre as novidades na cena gastronômica de NY

O Godiva Cafe é um dos locais recém-inaugurados que vão agitar a cena gastronômica de Nova York. Novos restaurantes especializados em caviar e lagosta também prometem experiências únicas.

Godiva Cafe (Midtown, inaugurado em 17 de abril)

A fabricante belga de chocolates Godiva aderiu à tendência das sobremesas que servem como refeição e montou um café na esquina da Lexington com a 50th Street. Seu carro-chefe é o Croiffle, um croissant amanteigado que passa na prensa de waffle e é colocado em uma embalagem triangular para ser devorado bem quente, mesmo fora do local, que conta com poucas mesas.

Um dos melhores é o de três queijos, feito com Havarti, Suíço e Gruyère. O café também serve os sabores presunto e queijo, linguiça, chocolate amargo e ao leite.

Os waffles — aperfeiçoados pelo chef executivo da Godiva, Thierry Muret — valem a pena.

O Godiva Cafe leva a sério o mocha, feito com grãos de café da América Latina, generosa porção de chantilly, chocolate amargo e cacau.

A empresa vai inaugurar 10 unidades no Estado de Nova York até o fim do ano. O plano para dominar o mundo inclui 2.000 lojas, sendo 400 no continente americano.

Huso (Upper East Side, inaugurado em 22 de abril)

Restaurante Huso, em NY Restaurante Huso, em NY

O local é especializado em caviar, que vai do produtor direto à mesa. O chef é Buddha Lo, que trabalhava no Eleven Madison Park. É a primeira loja física da Marky’s Group, fornecedora de caviar que opera criadouros de peixes na Flórida.

Batizado com o nome científico do esturjão-beluga, o Huso oferece ovas das variedades de peixes ossetra, sterlet e sevruga originárias da Rússia e Sibéria, mas criados nos EUA.

O menu à la carte inclui o Huso Dog, um “hot dog” de caranguejo gigante do Alaska com caviar ossetra dourado e o tartare de carne wagyu com ossetra.

O menu de degustação, com sete pratos, custa US$ 200 no jantar.

Steak ’N Lobster (NoMad; inaugurado em 17 de abril)

Steak and Lobster Steak and Lobster

O restaurateur Don Fellner e o chef Masato Okamoto investiram em filés Black Angus e lagostas do Maine no novo local que fica na região ao norte do Madison Square Park, conhecida como NoMad.

Okamoto, que trabalhava com sushi no Japão, elaborou uma grande variedade de entradas — de profiteroles de creme de lagosta com molho de ameixas a uma espécie de ravióli com cheeseburger e bacon.

O restaurante serve lagostas inteiras no vapor ou grelhadas; sanduíches de lagosta com maçãs e maionese japonesa; e macarrão aos quatro queijos com lagosta.

A lista de coquetéis é rotativa e os milkshakes são atração à parte. Os “freakshakes” são feitos com sorvete vegano produzido na casa, com sabores como chocolate matcha e bolo de chá verde.

Um dos toilettes é decorado com um mural de arte asiática mostrando lagostas estilizadas que pega a parede inteira.