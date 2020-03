Globoplay libera filmes e séries grátis por 30 dias

O Globoplay, serviço de streaming da Globo, decidiu liberar gratuitamente um pacote de séries e filmes para aqueles que estiverem de quarentena ou isolamento forçado durante a pandemia do coronavírus. Assim, mesmo quem não assina o serviço poderá aproveitar da opção de entretenimento.

Desde o dia 18 e por trinta dias, haverá acesso grátis a filmes como os da Disney, Pixar e Marvel: Cinderela, Malévola, Os Incríveis, Monstros S.A., Thor: O Mundo Sombrio e Capitão América 2: O Soldado Invernal, entre outros.

Entre as séries, estão Go Jetters, Gap Year e Millenial Mafia. Conteúdo infantil e todas as temporadas de Malhação também estão liberados.

Os esforços do Globoplay se une a outros durante a crise, como o da SP Cine, que também liberou o conteúdo do seu site gratuitamente por um mês.