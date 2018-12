Globo vai transmitir jogos da seleção feminina na Copa pela primeira vez

São Paulo – Finalmente, pela primeira vez na história, a TV Globo vai transmitir ao vivo todos os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo de futebol feminino. O torneio será disputado entre 7 de junho e 7 de julho de 2019, na França.

O canal SporTV também vai transmitir todas as partida, e o site do Globo Esporte vai passar os jogos na internet.

O mundial de futebol feminino começou a ser disputado em 1991, mas, no Brasil, só foi transmitida pela TV no último torneio, em 2015, quando o SporTV e a TV Brasil passaram alguns jogos.

A seleção brasileira feminina disputou todas as sete edições da Copa do Mundo, mas ainda não conquistou o título. O primeiro jogo do Brasil é no dia 9 de junho.