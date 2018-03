Globo lamenta fotos vazadas de Paolla Oliveira

Infelizmente, nos últimos meses, a Globo tem ocupado as manchetes pelo assédio sofrido por suas colaboradoras. Depois da emissora ganhar destaque em noticiários pelo abuso do ator José Mayer à figurinista Susllem Tonani, é a vez do grupo de comunicação ser mais uma vez assunto, agora pelo vazamento de fotos íntimas da atriz Paolla Oliviera durante as gravações da série que por coincidência se chama “Assédio”.

Surpresa com o compartilhamento irresponsável do conteúdo em redes sociais, a Globo disse em comunicado emitido nesta quinta-feira (01) que “foi surpreendida pelo vazamento de fotos da atriz Paolla Oliveira sem roupa, tiradas clandestinamente durante uma gravaçao da série ‘Assédio’, uma produçao com a O2. Essas fotos ilegais foram feitas em um set de gravaçao em Sao Paulo e divulgadas em redes sociais”.

Indignada, a artista também publicou um pronunciamento no seu perfil oficial do Instagram. Confira abaixo a postagem:

