Globo irá extinguir infantil da grade matinal em 2012

São Paulo – A TV Globo anunciou que a partir de 2012 a faixa da programação matinal será dedicada exclusivamente a programas de conteúdo adulto. A atração infantil TV Globinho, no ar atualmente todos os dias entre o programa Bem Estar e o telejornal local, será extinto. O programa que exibe desenhos animados será transmitido somente aos sábados.

No lugar, será veiculado o novo programa de Fátima Bernardes, que deve estrear em abril. A faixa entre as seis da manhã e o meio-dia será divivida em quatro blocos: telejornalismo, Mais Você, Bem Estar e o programa de Fátima.

Após 14 anos à frente do Jornal Nacional ao lado do marido William Bonner, Fátima se despede do telejornal nesta segunda-feira. Em seu lugar ficará Patricia Poeta, que comandou por cinco anos o Fantástico ao lado de Zeca Camargo.