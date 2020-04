Globo investe em lives e novo programa estreia com Ivete Sangalo

A hora e a vez é a das lives. Seja para entretenimento, seja para aulas e palestras, o público em quarentena está buscando as transmissões ao vivo como nunca antes. Segundo o YouTube, as buscas por conteúdos ao vivo cresceram 4.900% no Brasil durante a quarentena. No mundo da música, diante de shows com público temporariamente proibidos, as lives são a única maneira de artistas populares manterem contato com seu público. Marília Mendonça atraiu 3,3 milhões de espectadores para sua live. A dupla Jorge e Mateus atraiu 3,1 milhões.

De olho nessa tendência, a TV Globo estreia amanhã (25) “Em Casa”, novo programa de lives da emissora focado em apresentações musicais. A ideia, claro, é trazer essa nova audiência ávida por apresentações ao vivo para as plataformas Globo, não para o YouTube. As lives serão transmitidas simultaneamente na Globo, no Globoplay, no Multishow e na redes sociais, algo inédito na história da empresa.

A estreia às 22h35, logo após a reprise da novela Fina Estampa, terá a cantora Ivete Sangalo, se apresentando de sua casa em Salvador. Segundo a emissora, a transmissão na casa da artista terá equipe reduzida, de modo a respeitar cuidados de isolamento social. Ivete mostrará sua casa durante o show, passeando por sala, cozinha e outros ambientais do lar – tudo para matar a curiosidade dos fãs.

A transmissão vai aproveitar a audiência para divulgar a plataforma ParaQuemDoar.com.br, criada pela Globo para ajudar institutos e entidades na luta contra os impactos da pandemia do novo coronavírus.

Enquanto isso, outros artistas brasileiros seguem investimento em apresentações ao vivo em seus perfis nas redes sociais. Hoje (24), Paula Fernandes se apresenta às 17h; Ludmila, às 18h. No sábado, João Bosco (19h) dá as caras. No domingo (26), é a vez de Luan Santana (18h) e Zélia Duncan (19h).