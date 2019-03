Globo anuncia fim do “Bem Estar” e amplia “Encontro” e “Mais Você”

São Paulo — A Globo anunciou, nesta sexta-feira, 29, que o programa Bem Estar chegará ao fim a partir do dia 8 de abril. Ele se tornará inicialmente um quadro dentro do Encontro com Fátima Bernardes, que, por sua vez, terá seu horário de exibição ampliado.

Atualmente, o Mais Você vai ao ar entre as 9 horas e as 10h15, quando tem início o Bem Estar. O Encontro com Fátima Bernardes começa às 10h50, durando até as 12 horas.

Na nova grade de programação da Globo, os programas serão exibidos em sequência: o Mais Você entre 9 horas e 10h30; o Encontro com Fátima Bernardes, entre 10h30 e 12 horas.

A apresentadora Michelle Loreto abordará temas relativos ao mundo da saúde direto dos estúdios do Bem Estar, em São Paulo, quando o assunto estiver em pauta no Encontro.

Recentemente, Fernando Rocha e Mariana Ferrão, apresentadores do Bem Estar por cerca de oito anos, anunciaram sua saída da emissora.