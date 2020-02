Giorgio Armani realiza desfile fechado ao público. O motivo: coronavírus

O desfile da Giorgio Armani na Semana de Moda feminina de Milão estava marcado para hoje, às 16 horas, ou meio dia no Brasil. Ontem à noite, no entanto, a marca soltou um comunicado dizendo que a apresentação acontecerá a portas fechadas como medida preventiva de saúde. O motivo é o mesmo que está afetando tantos segmentos da economia ao redor do mundo: o coronavírus.

Haverá uma transmissão ao vivo do desfile da Armani pelo site, Facebook e Instagram da grife. Já foram registrados na Itália mais de 70 casos de infecção por coronavírus e ao menos duas mortes. A China responde por cerca de um terço do consumo de luxo do mundo. E boa parte da audiência dos desfiles de moda é de clientes e jornalistas chineses.

O desfile da Giorgio Armani é sempre um dos mais aguardados nas semanas de moda de Milão. Desde 2015, a apresentação acontece no chamado Armani Silos, um teatro reformado que já abrigou um antigo armazém de estoque de alimentos, perto de Navigli, um dos bairros mais charmosos da cidade.

Nesta atual temporada da moda feminina, que começou no último dia 18 e termina hoje, a expectativa pela apresentação da Armani era grande. As marcas até agora têm apresentado uma volta à feminilidade, colocando em discussão a tendência de uma moda mais fluida e sem gênero dos anos mais recentes. E Armani é por excelência uma das grifes italiana mais elegantes e tradicionais.

Até agora nenhuma outra grife tomou medida semelhante ou suspendeu sua apresentação. Amanhã começa a Semana de Moda de Paris, com certo clima de apreensão no ar.