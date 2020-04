Gilberto Gil e BaianaSystem lançam hoje disco ao vivo

Mesmo com a quarentena e a impossibilidade de fazer shows ao vivo, artistas têm lançado novos trabalhos. Diferente de campos artísticos como teatro e artes plásticas, que perdem muito no mundo online, a música gravada consegue chegar intacta aos ouvidos dos fãs isolados em suas casas. A popularização de plataformas de streaming como Spotify (que alcançou 130 milhões de assinantes no mundo) e Deezer e a difusão das lives têm incentivado músicos a não adiarem seus trabalhos para o segundo semestre.

Gilberto Gil e o grupo BaianaSystem são dois exemplos. Eles lançam nesta segunda-feira, 30, nas plataformas de streaming “Gil Baiana Ao Vivo em Salvador”, gravação de show ao vivo. Mas nada de show furando a quarentena, claro. O show aconteceu em novembro de 2019, no Parque de Exposições, em Salvador, e reuniu mais de 30 mil pessoas. Outros tempos… O disco conta com dez músicas. Além da versão digital, haverá versão em LP, que poderá ser encomendada no site Noize Record Club. Para marcar o lançamento, Gilberto Gil conversará hoje com Russo Passapusso, líder do BaianaSystem, em seu canal no YouTube. A live acontece às 18h.

Gil e BaianaSystem não são os únicos a estrearem novos trabalhos em meio à pandemia. Lá fora, bandas de rock como Pearl Jam e The Strokes, cada uma sem lançar disco inédito há anos, apostaram suas fichas nas novidades, acreditando que seus fãs, nesse momento de crise e ansiedade, precisam mais do que nunca de arte. Um dos artistas mais famosos da atualidade, o ator, produtor e rapper Donald Glover, sob a alcunha Childish Gambino, também apresentou novo trabalho: seu quarto álbum de estúdio, “3.15.20”. O disco foi lançado “sem querer” no dia 15 de março, ficando por doze horas no ar, até desaparecer. No dia 22, foi lançado oficialmente.

Já no mundo do pop, a novata Dua Lipa, atualmente a segunda artista mais escutada no mundo no Spotify, lançou “Future Nostalgia”, seu segundo trabalho. Uma de suas inspirações, a já veterana Fiona Apple, também surpreendeu com disco novo – considerado “perfeito” pela crítica.

Outra cantora que chamou a atenção foi a irlandesa LYRA, que criou uma maneira original de entrar em turnê pelo mundo. Diferente de artistas que estão marcando lives esporádicas (apenas uma, em semanas ou em um mês), LYRA criou uma turnê totalmente virtual. Através da plataforma de lives Live From Home, a cantora vai fazer um show diferente para cada país ou região do mundo. Mudando o setlist a cada apresentação e focando em diferentes fãs, a artista cria uma ilusão de turnê real, onde, de fato, cada apresentação é única. Hoje (30), haverá apresentação online ao vivo para países asiáticos, como Tailândia, China, Malásia, Singapura e Coreia do Sul. Nesta sexta-feira, 1º de maio, às 18h, será a vez do Brasil e da América Latina.