Gêmeas de Ivete Sangalo nascem em pleno carnaval

São Paulo – As gêmeas da cantora Ivete Sangalo nasceram na madrugada deste sábado (10), em pleno carnaval. Ivete deu à luz no hospital Aliança, em Salvador. As crianças nasceram de cesariana.

Momentos antes do parto, a cantora publicou um vídeo dançando axé na maternidade e uma mensagem na rede social.

“E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!”, afirmou.

As meninas nasceram com 3 kg cada e ainda não tiveram os nomes divulgados. Mãe e filhas passam bem. As gêmeas são fruto do relacionamento da cantora com Daniel Cady. Ivete também é mãe de Marcelo, de 8 anos.