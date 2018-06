Gato Aquiles prevê vitória do Brasil contra a Costa Rica

O Brasil pode ter começado mal a Copa do Mundo, mas parece que as coisas vão melhorar, uma vez que gato vidente Achilles previu uma vitória contra a Costa Rica horas antes do início do jogo em São Petersburgo, nesta sexta-feira.

O Brasil enfrentou dificuldades em sua partida de estreia do Grupo E do Mundial, no domingo, empatando por 1 x 1 com a Suíça. Entretanto, o técnico Tite pode se preparar para a celebração da primeira vitória do time — pelo menos se Achilles estiver certo.

Com duas opções de potes de comida, o gato vidente escolheu aquele com a bandeira do Brasil.

Achilles vive no museu Hermitage em São Petersburgo e é surdo, o que, de acordo com seus cuidadores, o ajuda a fazer previsões sem ser distraído.

“Nós temos certeza de que ele tem um dom especial, porque ele é surdo nós acreditamos que ele não tem nada, então ele (precisa ter) recebido algo a mais”, disse Maria Haltunen, assessora de imprensa do museu.

O gato branco é um dos muitos animais tentando acertar previsões desta Copa, incluindo os hipopótamos Milya e Glyasik em Kaliningrado, Spartak, o lêmure, em Ecaterimburgo, e Harry, a lontra, em Sochi.

Perguntada quem Achilles quer que ganhe o título, Maria Haltunen respondeu: “A Rússia, ele é patriota. Por isso os jogos onde a seleção russa jogou foram extraordinariamente importantes para nós. Nosso diretor nos disse que as previsões mais importantes ele já fez”.