Gato Aquiles prevê vitória da Rússia sobre o Egito

O gato surdo Aquiles, designado como “vidente oficial” do Mundial da Rússia-2018, cravou sua primeira previsão sobre a vitória russa contra a Arábia Saudita na partida inaugural, e, nesta terça-feira (19), voltou a apostar nos anfitriões em seu segundo jogo, contra o Egito.

Aquiles faz parte do grupo de gatos que protege o Museu do Hermitage de São Petersburgo dos roedores e não hesitou: foi direto no prato de comida com a bandeira russa.

Depois de comer tudo no prato russo, também se aventurou um pouco no egípcio.

Rússia e Egito abrem nesta terça a segunda rodada da fase de grupos em São Petersburgo.

Aquiles foi escolhido por sua surdez, que o torna menos suscetível ao estresse causado pelo barulho, disse a veterinária do museu, Anna Kondratieva.

Não é o primeiro animal escolhido para tentar repetir o impressionante sucesso do polvo Paul, famoso por acertar todas as previsões sobre as partidas do Mundial da África do Sul-2010.