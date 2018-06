Gato Aquiles prevê que Rússia vencerá jogo de estreia na Copa

O gato branco e surdo Aquiles, que pretende seguir a tradição do famoso polvo Paul na África do Sul-2010 ao acertar 100% de suas previsões, prognosticou nesta quarta-feira que a Rússia derrotará a Arábia Saudita na partida de abertura da Copa do Mundo 2018.

Depois de hesitar durante alguns momentos, Aquiles escolheu o prato de comida com a bandeira russa invés de optar pela saudita.

“Aquiles já está acostumado ao público e não fica muito nervoso”, afirmou Anna Kondratieva, a veterinaria que cuida dos gatos que vivem no famoso museu Hermitage de São Petersburgo.

Aquiles é o animal oficial designado para dar as previsões do Mundial-2018.

Ele geralmente protege o museu dos roedores junto a dezenas de outros gatos.

Sua escolha para desempenhar o papel de oráculo da Copa se deve ao fato de que é surdo, portanto sofreria menos estresse causado pelo barulho das pessoas que acompanham suas escolhas, explicou Kondratieva.

Aquiles tentará imitar as previsões do já falecido polvo alemão Paul, que deu resultados corretos em todos as partidas do Mundial de 2010, conquistado pela Espanha.