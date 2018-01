Garrafa de vodca de 1,1 mi de euros é achada vazia na Dinamarca

Copenhague – A garrafa de vodca avaliada em 1,1 milhão de euros (US$ 1,3 milhão) que foi roubada há quatro dias de um bar de Copenhague foi achada em bom estado, mas vazia, informou nesta sexta-feira a polícia da Dinamarca.

A garrafa, da marca Russo Baltique, é única na sua classe, feita com três quilos de ouro e de prata e com uma fita de couro com o desenho do primeiro carro Monte Carlo de 1912 na parte superior, o que a transforma na mais cara do mundo, segundo declarou à imprensa dinamarquesa o dono do bar, Brian Ingberg.

As autoridades revelaram que a garrafa foi achada por um operário da construção junto a uma obra em Charlotenlund, ao norte da capital dinamarquesa.

“Agora a garrafa está em poder da polícia, aparentemente intacta, para ser examinada”, consta em um comunicado oficial na rede social Twitter.

Ingberg, que diz que possui a maior coleção de vodca do mundo com cerca de 12 mil garrafas, explicou que a Russo Baltique fazia parte de seu mostruário há seis meses e que era um empréstimo do fabricante de automóveis letão Dartz, propriedade do milionário russo Leonard F. Yankelovich.

“Falei com Leon e ele também está muito contente com o achado. Na verdade é a garrafa que tem valor, podemos colocar vodca na Rússia”, afirmou à edição digital do tablóide “Ekstra Bladet”.

O roubo ocorreu na madrugada entre segunda-feira e terça-feira e foi realizado supostamente por dois encapuzados capturados pelas câmeras de segurança, que abriram a cerca e a porta de entrada do porão do bar com uma cópia da chave, o que dirige as suspeitas para algum ex-funcionário.